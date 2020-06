Twee cafés en brasserie vragen extra terrasruimte na dialoog met gemeentebestuur emz

12 juni 2020

17u29 8 Zoersel Het bestuur van de gemeente Zoersel heeft ingestemd met de aanvragen van café Rocks The Vintage Lounge, café De Pelikaan en brasserie De Lindeloo voor extra terrasruimte. De twee schepenen Olivier Rul (Open VLD) en Danny Van de Velde (N-VA) brachten de drie horecazaken donderdagavond een plaatsbezoek om de opties te bekijken. “Indien er nog andere soortgelijke aanvragen binnen komen, gaan wij ook daarvoor met een persoonlijk bezoek een oplossing op maat uitwerken”, aldus Van de Velde.

Ook de cafés, brasseries en restaurants mochten in Zoersel op maandag 8 juni voor het eerst haar deuren openen. Die heropening ging wel gepaard met strenge regels. Het is nog niet altijd duidelijk wat nu wel of niet mag. Naast het financieel duwtje in de rug tijdens de sluitingsperiode, wil de gemeente Zoersel haar horeca daarom nu ook helpen bij de heropstart. “We zijn in contact getreden met alle horecazaken om te zien hoe we hen kunnen helpen. Zo adviseren we over de toepassingen van de COVID-19-regels en geven we praktische tips”, aldus schepen voor Lokale Economie Rul.

Rendabiliteit

Maar niet enkel de coronamaatregelen toepassen veroorzaakt kopzorgen. Bij verschillende horecazaken heerst de twijfel of een heropening nog wel rendabel is, aangezien door de anderhalve meter afstand tussen iedere tafel bijvoorbeeld leidt tot een beperkte capaciteit. “We willen de uitbaters volop de ruimte geven die nodig is om rendabel te kunnen werken”, aldus Rul.

De rondvraag of er nood was aan extra terrasruimte om veilig en rendabel te werken, leverde ondertussen al drie specifieke vragen op. Die kwamen van café Rocks The Vintage Lounge in Zoersel, Café De Pelikaan in Halle-Zoersel en brasserie De Lindeloo in Zoersel. “Meteen na de aanvraag zijn we ter plaatse gegaan. Samen met de uitbaters hebben we bekeken hoeveel extra ruimte er noodzakelijk is en hoeveel van de aanpalende openbare ruimte wij hiervoor ter beschikking kunnen stellen”, licht Van de Velde toe. Daarbij voorziet de gemeente ook in infrastructuur of bloembakken om de extra zones veilig af te bakenen en een kader te geven.

Kort op de bal

Om kort op de bal te spelen, zal het Zoersels college van burgemeester en schepenen op maandag 15 juni de maatregelen voor de Zoerselse horecazaken bespreken. Concreet zal dan een officiële goedkeuring volgen voor de drie horecazaken in kwestie om extra openbaar domein en parkeergelegenheid in gebruik te nemen, zolang als de coronamaatregelen dat niet meer vereisen. Normaal gezien kunnen Rocks, De Pelikaan en De Lindeloo volgende week aan de slag met de uitbreiding.