Twaalf kinderen slapen tussen de boeken in bibliotheek: “Dat kan bijna niemand zeggen” emz

24 januari 2020

20u23 0 Zoersel Van vrijdag op zaterdag hebben twaalf kinderen uit het derde leerjaar een nachtje doorgebracht in de bibliotheek van Zoersel. Het was de eerste keer dat de bib deze unieke belevenis mogelijk maakte. “Het is heel spannend om tussen al die boeken te slapen”, zegt Inte (8) van school Beuk & Noot in Sint-Antonius Zoersel.

Op vrijdagavond 24 januari verwelkomden bibliothecaressen Marleen Stroeckx, Greet Kersemans en Betty Bogers twaalf leerlingen van het derde leerjaar uit basisscholen Beuk & Noot Sint-Antonius Zoersel, de Antoniusschool en de Sint-Johannaschool in Wommelgem. In eerste instantie mochten er maar tien kinderen deelnemen, maar dat aantal werd opgekrikt naar twaalf. De inschrijvingen waren al snel volzet: “Het is de eerste keer dat we dit doen. De ouders vonden het jammer dat er maar een beperkt aantal kinderen mochten deelnemen. Maar voor ons is dit een proefproject, in de toekomst zouden we dat misschien meer kunnen doen”, licht Betty toe.

Nachtje in de bib

Voor de kinderen is het razend spannend dat ze in de bibliotheek mogen overnachten. “Het is echt heel speciaal. Bijna niemand kan zeggen dat hij in de bibliotheek met boeken rondom zich geslapen heeft”, zegt Gilles (8) enthousiast. De meeste ingeschreven kinderen vinden het geweldig hun favoriete boeken in de buurt te hebben. Al is het voor velen ook een fijne ervaring samen met hun vriendjes. “We willen dan ook het leesplezier bij de kinderen bevorderen”, verduidelijkt Marleen. Voor Noëmi (8) is het wel een erg speciale belevenis: “Ik word vannacht negen jaar. Omdat ik graag lees, vind ik het fantastisch mijn verjaardag morgenvroeg in de bib te vieren!”

De bibliotheek heeft een gevarieerd programma uitgewerkt om de kinderen te kunnen entertainen. “We gaan van start met een quiz. Daarna krijgen ze een zakje chips en een drankje, waarbij we heel wat zullen voorlezen uit allerlei boeken. Verder hebben we ook spelletjes uit de spelotheek in Sint-Antonius uitgeleend. ‘s Morgens sluit het slaapfeestje af met een lekker ontbijt”, vertellen de drie dappere bibliothecaressen.