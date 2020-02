Truck met twaalf ton gips kantelt om tijdens werken Sander Bral

25 februari 2020

11u45 0 Zoersel Bij werken aan een nieuwbouw is dinsdagochtend een vrachtwagen gekanteld in Zoersel. De truck was geladen met twaalf ton gips en viel om terwijl hij een silo aan het rechttrekken was op de Westmallebaan. Niemand raakte gewond. Eén rijstrook was versperd terwijl de truck getakeld werd.

Wellicht kantelde de vrachtwagen omdat hij wegzakte in een rioolput. “Niemand raakte gewond maar er viel wel wat schade”, zegt Renée Anthonissen van de lokale politiezone Voorkempen. “Naast de truck zelf raakte ook een verlichtingspaal beschadigd, nadat die werd meegesleurd.”

Terwijl de vrachtwagen getakeld werd, kon het verkeer op de Westmallebaan slechts via één rijvak passeren in beide richtingen. De brandweer had heel wat werk om de omgevallen verlichtingspaal te verwijderen en gelekte olie van het wegdek te kuisen.