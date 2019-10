Tomates Cravates schenkt 750 euro aan ‘Graag Gedaan!’ Toon Verheijen

29 oktober 2019

14u18 3 Zoersel Tomates Cravates vzw organiseert al zes jaar de culinaire cantus ‘Zingen Zonder Zorgen’ in Zoersel en ze steunt daarbij altijd een goed doel. “Dit jaar hebben we gekozen om ons tomaatje bij te dragen aan het project ’Graag gedaan’.

Op kerstavond organiseren twee Zoerselse dames, Marijke Peeters en Els Mattheeusen, een kosteloos feestmaal in gemeenschapscentrum De Kapel. De genodigden voor dit kerstdiner zijn de minderbedeelde mensen en de eenzame ouderen uit de gemeente Zoersel. Een welgekozen doelgroep van mensen, voor wie Kerst vieren niet vanzelfsprekend is.” Op zondag 22 september verkocht Tomates Cravates kerstomaatjes op de jaarmarkt in Halle en op de Dag van de Landbouw in Zoersel. De verkoop van deze verse vitaminebolletjes leverde een zeer mooi bedrag op van 750€.