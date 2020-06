Toch nog expositie: kunstwerken kinderen tekenatelier pronken achter ramen emz

03 juni 2020

15u39 0 Zoersel Door de coronacrisis kon de traditionele tentoonstelling van de kinderen van het tekenatelier niet doorgaan. Daarom worden de werken met als thema ‘nostalgie’ achter de ramen van verschillende publieke gebouwen als de drie bibliotheken, de gemeentescholen en cultuurcentrum De Bijl in Zoersel getoond. De expositie loopt nog tot en met zondag 28 juni.

De leerkrachten van het tekenatelier maakten de afgelopen maanden met hun soms erg jonge leerlingen een reis door de tijd, waarbij ze oud speelgoed, servies, meubilair en behangpapier van onder het stof haalden. Dat vormde de inspiratie voor hun werken. Die kunstwerkjes zijn nu te bezichtigen in Sint-Antonius aan gebouw de Vleugel, de gemeentelijke basisschool Beuk & Noot, het administratief centrum en de bibliotheek. In Zoersel kan men de werken bewonderen aan de gemeentelijke basisschool De Kiekeboes, cultureel centrum de Bijl en de bibliotheek. In deelgemeente Halle-Zoersel pronken de werken aan de ramen van de gemeentelijke basisschool het Pierenbos en de bibliotheek.