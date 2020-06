Toch nog een cultureel zomerprogramma: feesten in cirkels aan het park van Halle emz

25 juni 2020

21u52 0 Zoersel De Zoerselaar zal ondanks de coronacrisis in augustus van een beperkt cultuuraanbod kunnen genieten. Cultuurschepen Michaël Heyvaert (N-VA) zet aan het kasteel in Halle een aantal evenementen op touw. “De weide van het kasteel schilderen we vol cirkels. Die is bedoeld voor een bubbel van vier à vijf personen”, licht hij toe.

Er komt steeds meer versoepeling in de coronamaatregelen. Desalniettemin zal de cultuursector zwaar in de klappen delen deze zomer. Zowat alle festivals en andere massa-evenementen blijven verboden. Zo ook de vrijdagse zomerbijeenkomsten ‘Parkplezier’ in augustus, dat normaal doorgaat in het Hallehof.

Cultuurschepen Michaël Heyvaert bleef echter niet bij de pakken zitten. Hij wil het zomers cultuuraanbod levendig houden. Daarvoor gaat hij inventief aan de slag met het concept van ‘bubbels’. In het Hallehof zullen voorlopig zeker al een viertal evenementen plaatsvinden. De bezoekers moeten per bubbel van vier à vijf personen plaatsnemen in geschilderde cirkels. “Als we zo’n honderdtal cirkels maken, kunnen we met gemak de weide gevuld krijgen met het maximaal toegestane publiek van vierhonderd personen en toch de sociale afstand bewaren.” Daarbij is het de bedoeling dat iedereen in zijn eigen bubbel blijft. Voor de bediening van hapjes en drankjes rekent de gemeente Zoersel op de medewerking van lokale verenigingen.

Voorlopig programma

Voorlopig vindt op vrijdag 7 augustus een cultureel optreden plaats. Zondagmiddag 9 augustus is er een Matinée voor gezinnen met Ferm Halle. Het weekend erop grijpt er vrijdagavond 14 augustus een avond van de Wereldraad plaats met Jan Van Riel en de jongeren voor Bohicon plaats. Op zaterdagnamiddag 22 augustus is er dan weer een Jongerenforum met Jeugdhuis De Non.