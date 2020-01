Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Victorielaan verlengd tot juni 2020 emz

03 januari 2020

Tot juni 2020 zal een deel van de Victorielaan enkel toegankelijk zijn voor eenrichtingsverkeer. Omdat de werkzaamheden aan nieuwe appartementsgebouwen in die straat vertraging oplopen, blijft de gevaarlijke situatie van slechte zichtbaarheid behouden. Daarom besloot de gemeente de tijdelijke verkeersmaatregel te verlengen.

Begin februari 2019 besloot de gemeente gedurende tien maanden eenrichtingsverkeer in te stellen in een deel van de Victorielaan. Naar aanleiding van de bouw van nieuwe appartementen ontstond er immers een gevaarlijke situatie wegens de slechte zichtbaarheid. Aangezien de aanleg van de twee vrijstaande gebouwen van telkens vier appartementen vertraging oploopt, was de gemeente gedwongen de tijdelijke verkeersmaatregel te verlengen tot eind juni 2020.