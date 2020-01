Ticketverkoop jubileumeditie Zoersel Kermis afgetrapt met winterbar emz

13 januari 2020

18u05 2 Zoersel Op zondagnamiddag pakte het comité van Zoersel Kermis voor de eerste keer uit met een winterbar om hun ticketverkoop te lanceren. Voor de tiende editie strikte ze kleppers als Laura Lynn, Bart Kaëll en Gebroeders Ko. Dit jaar gaan de festiviteiten tijdens het eerste weekend van februari al op donderdagavond van start met een vip-avond. De traditie wil vooral de Zoerselaars samenbrengen: “Ons programma heeft iedere leeftijdscategorie wel iets te bieden”, zegt comitévoorzitter Johan Rymen (43).

Voor de Zoerselaar is het eerste weekend van februari steevast eentje om naar uit te kijken. Dan wordt het dorpsplein immers omgetoverd tot een kermisdecor. Sinds 2011 zijn ook de caféloop, het ambiancefestival en de Après-Ski vaste ingrediënten voor de succesformule van Zoersel Kermis: “De eerste editie was echt ‘boenk erop’. Oorspronkelijk hadden we het idee het eenmalig te doen, maar Zoersel keek al zo hard uit naar de volgende editie. We moesten het initiatief wel verder zetten”, vertelt Luc Kennis, één van de stichters van Zoersel Kermis.

Jong én oud

De tiende editie belooft een waar dorpsfeest te worden. Dit jaar wordt het basisprogramma uitgebreid met een donderdagse VIP-avond: “Daarop nodigen we alle Zoerselaars die betrokken zijn bij de kermis uit. Op deze gelegenheid willen we ook vrijwilligers en sponsors bedanken”, klinkt het. Terwijl voor de meesten het ambiancefestival met Bart Kaëll en Laura Lynn het hoogtepunt zal zijn, kijken de kinderen uit naar de Ketnetband op zaterdagnamiddag. “De bingo-avond op vrijdag en de dansnamiddag op zondag zijn dan weer ideaal voor onze senioren”, zegt Johan. Een deel van de opbrengst gaat ook naar plaatselijke goede doelen: “Zo hebben we de voorbije jaren onder meer G-sportorganisatie Scabazoe en zorgcentrum Monnikenheide gesteund”, licht Johan toe.

Praktisch

Zoersel Kermis vindt plaats op 6-7-8-9 februari in de Bolero-tent op het Dorpsplein te Zoersel.

De tickets zijn online beschikbaar via zoerselkermis-2020.eventsquare.co.

Donderdag 6 februari: Pré Soirée VIP event - Kermisreceptie van 19.30 uur tot 23.30 uur aan Dorpsplein. Enkel toegankelijk met VIP-ticket, dat ook gratis toegang verleent tot het Ambiance Festival en de Après-Ski.

Vrijdag 7 februari: Caféloop ‘Van vlees en bloed’. Start om 19.00 uur aan Oaked Pub Surcele. Inschrijving ter plaatse met een kostprijs van vijf euro.

Vrijdag 7 februari: Bingo tussen 19.30 en 22.30 aan Dorpsplein. Een bingo-pakket voor vijf personen inclusief een fles cava kost twintig euro.

Zaterdagnamiddag 8 februari: Kindernamiddag met een optreden van de Ketnetband tussen 14.00 uur en 18.00 uur. De standaardtoegangsprijs bedraagt 8 euro. Een early bird-ticket kost 6 euro.

Zaterdagavond 8 februari: Ambiance Festival tussen 21.00 uur en 03.00 uur met Laura Lynn en Bart Kaëll. De ticketprijs bedraagt 10 euro.

Zondagnamiddag 9 februari: dansnamiddag met live orkest.

Zondagavond 9 februari: Après-Ski tussen 19.00 uur en 23.59 uur met Gebroeders Ko. De ticketprijs bedraagt 8 euro. Wie in Dirndl of Lederhose verkleed komt, krijgt een gratis drankkaart.