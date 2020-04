Thuisverplegers nemen 85 mondmaskers van Zoerselse Lionsclub in ontvangst emz

17 april 2020

18u37 0 Zoersel Afgelopen dinsdag hebben de verpleegkundigen van Thuisverplegingsgroep Zoersel-Zandhoven 85 mondmaskers in ontvangst genomen van Lionsclub Minerva Zoersel. Voor de verpleegkundigen is het van groot belang dat ze zichzelf en de thuiswonende ouderen kunnen beschermen tegen het coronavirus. “Dit is een geweldige opsteker”, zegt thuisverpleegster Mie Verlinden.

Tot en met dinsdag slaagden de verpleegkundigen van de Thuisverplegingsgroep Zandhoven-Zoersel er niet in mondmaskers te bemachtigen. “We hadden er 6 weken geleden voor 780 euro besteld. Die zouden twee weken terug al in Zandhoven aangekomen moeten zijn, maar we kregen te horen dat de ziekenhuizen voorrang kregen”, verduidelijkt Verlinden. De thuisverpleegsters besloten een deel zelf te maken. “Want het leek erop dat wij samen met de woonzorgcentra de laatsten waren die de mondmaskers zouden ontvangen.”

China

De Zoerselse Lionsclub Minerva besloot voor de thuisverpleegkundigen in de bres te springen. De overkoepelende vereniging Lions België kocht een grote hoeveelheid mondmaskers aan in China bij een bedrijf met een Belgische bedrijfsleider wiens Chinese echtgenote in China lid is van de Lionsclub. Die lading werd pas na twaalf dagen in Brussel-Zaventem vrijgegeven. “Elke Lionsclub is dan gaan kijken welke de grootste plaatselijke noden waren. Lions Minerva Zoersel kwam bij de groep Thuisverpleging Zandhoven-Zoersel terecht”, licht voorzitter Ivo Pauwels toe.

Volgens Pauwels hebben de thuisverpleegkundigen nood aan beschermingsmateriaal. “De mondmaskers geven een veilig gevoel aan de patiënten en zorgen ervoor dat de verpleegkundigen zich ook comfortabeler voelen.” Dat beaamt Verlinden. “Ook al vertonen de zestig ouderen bij wie wij met een groep van vijf verpleegkundigen langsgaan, voorlopig nog geen symptomen, toch gaan we nu zonder twijfels op huisbezoek.” Naast die 85 geschonken mondmaskers kwamen ook de bestelde exemplaren van Thuisverpleegkunde Zandhoven-Zoersel afgelopen woensdag aan.