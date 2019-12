Exclusief voor abonnees Syrisch gezin met zeven kinderen wacht al 2,5 jaar op antwoord asielaanvraag: “Terugkeren? Geen denken aan” Ewoud Meeusen

18 december 2019

15u45 3 Zoersel Het Syrische gezin Alabd Alhaji met 7 kinderen wacht in een Zoersels lokaal opvanghuis op antwoord op haar asielprocedure. Al 2,5 jaar geleden, in juni 2017, kwam de familie over van Griekenland naar België. Vandaag leven ze nog steeds in onzekerheid. Toch durft het gezin dromen van een toekomst in ons land: “Later wil ik kok worden”, glundert de zevenjarige Ahmad.

Op 18 december 2019 vieren de Verenigde Naties de ‘Dag van de Migranten’. Ook in België is dat de laatste jaren bijzonder relevant geworden. Vandaag de dag vragen ook veel vluchtelingen uit El Salvador en Palestina hier asiel aan. Toch vragen vooral Syriërs een verblijfsvergunning aan voor ons land. Tot die groep behoort ook de Syrische familie Alabd Alhaji.

Het gezin met vier zonen en drie dochters ontvluchtte hun thuisland naar aanleiding van de burgeroorlog tussen het Syrische leger en de rebellen van het Vrije Syrische Leger. Die ontstond ten gevolge van de Arabische lente in maart 2011, waarbij burgers in opstand kwamen tegen het Assad-regime. Ook in Deir ez-Zor, waar de familie Alabd Alhaji woonde, kwam het tot rebellie. Dat resulteerde dan later in 2011 in een gewapend conflict tussen de overheid enerzijds en de Syrische rebellen anderzijds. Aan het einde van 2013 slaagden de rebellen erin de meeste delen van de provincie Deir ez-Zor in te nemen.

Bij die gevechten om de stad Deir ez-Zor kwamen talloze politieagenten om het leven die probeerden de veiligheid van de burgers te waarborgen en de controle te handhaven. Voor gezinshoofd Ammar (43) en zijn vrouw Sulaf Alimsaeil (43) was het niet langer veilig: “Ook ik was toen aan het werk als politie-agent.

