Surcele tapt opnieuw (zwaar) bier vanaf 4 augustus: “Onze klanten terugzien is onze drijfveer geweest” emz

28 juli 2020

20u46 3 Zoersel Het populaire biercafé Surcele Oaked Pub op de Oostmallebaan in Zoersel opent na bijna vier maanden pauze op dinsdag 4 augustus opnieuw haar deuren. Een domper op de feestvreugde is de verplichte sluiting om 23 uur. Zaakvoerders Willem (42) en Helga (29) Rymen blijven optimistisch. “We hebben er zin in!”

Ongetwijfeld slaken heel wat Zoerselaars een kreet van vreugde. Vanaf volgende week kunnen ze weer bij Surcele terecht voor een dorstlesser. Ondanks dat het café eigenlijk al op 8 juni zou mogen heropenen, besloten zaakvoerders Willem (42) en Helga (29) Rymen dat nog niet te doen. “We wilden afwachten hoe het liep. De indeling van ons café was ook niet echt geschikt om de toenmalige maatregelen te kunnen respecteren. Het zou ook veel investeringen vergen. Het moet ook wel de moeite zijn om te heropenen”, kadert Willem.

Hartelijke ontmoeting

Hoewel de regels voor horeca nog steeds niet versoepeld zijn zoals Willem en Helga hadden gehoopt, verwelkomen ze binnenkort weer klanten. “Je kan ook niet gesloten blijven. We gaan het erop wagen en zien wat dat zegt. Wel moeten we nog een beetje bekijken hoe we de nieuwe regels zullen aanpakken”, aldus Willem. Zo goed als mogelijk zal Surcele de maatregelen naleven. “Maar het is niet de bedoeling dat ik ‘politie’ ga spelen. De verantwoordelijkheid ligt ook bij de klanten zelf”, zegt Willem.

De avondklok is wel een bittere pil. “Heel jammer dat dat net nu met de goede zomeravonden is”, zucht Helga. Desondanks willen Willem en Helga er het beste van maken. “Onze klanten terugzien is onze drijfveer geweest. Het wordt een hartelijk weerzien”, klinkt het.

Surcele bevindt zich op de Oostmallebaan 99 in Zoersel. Geopend van dinsdag tot zaterdag van 14 uur tot 23 uur. Op zondag is dat van 10 uur tot 23 uur.