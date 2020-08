Studenten blokken in stilte in de Kapel: “Thuis gaat het nogal moeilijk. Mijn drie zussen hebben vakantie” emz

11 augustus 2020

16u35 0 Zoersel De gemeentelijke feestzaal de Kapel doet sinds maandag dienst als stille, coronaveilige blokruimte. Dinsdagnamiddag waren er vier studenten zich aan het voorbereiden op hun herexamens. “Thuis gaat het nogal moeilijk. Mijn drie zussen hebben allemaal vakantie”, vertelt Heleen Vandenberghe (21) uit Halle-Zoersel.

De coronamaatregelen in combinatie met de hittegolf vallen velen zwaar. Maar de studenten van het hoger onderwijs staan in deze periode nog voor een extra uitdaging: de herexamens. Net als in juni stelt de gemeente Zoersel de Kapel ter beschikking als stille studeerplek. Daar kunnen tot eind augustus dertig studenten terecht.

Andere omgeving

Dinsdagnamiddag was het nog heel rustig. De studenten waren verzonken in een diepe concentratie. Zo buigt Heleen Vandenberghe (21) zich als studente rechten aan de Universiteit Antwerpen over arbeidsrecht. “Ik heb drie herexamens. Mijn eerste is op 25 augustus”, vertelt ze.

Voor Joppe Sepot (21) uit Zoersel begint de tweede zittijd al iets vroeger. Hij moet als student kinesitherapie aan de KU Leuven volgende week zijn enige herexamen ‘Revalidatie bij psychopathologische aandoeningen’ afleggen. Wat het voordeel is van studeren in de Kapel? “Door de corona zit ik al heel lang thuis. Dit is eens een andere omgeving. Die hierboven houdt ons ook wat in het oog”, lacht hij.

Een studieplek reserveren kan via de webshop van de gemeente Zoersel.