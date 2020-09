Straatnaambordje Cyriel Verschaevelaan beklad: “Onnodig nu naamswijziging al in gang is gezet” emz

22 september 2020

22u38 0 Zoersel Eén van de twee straatnaambordjes in de Cyriel Verschaevelaan in Zoersel is beklad en zo onleesbaar gemaakt. Die daad betreurt de gemeente, zeker omdat de procedure voor de naamswijziging lopende is. “Zolang de nieuwe naam niet officieel is, moet de gemeente opnieuw een bord plaatsen waarop Cyriel Verschaeve staat”, zegt schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA).

De gemeente Zoersel is momenteel volop bezig om de naam van de Cyriel Verschaevelaan te veranderen. Verschaeve was dan wel een literair genie, de priester rekruteerde als Vlaams-nationalist troepen om met de Duitsers te gaan vechten en speelde zo in de Tweede Wereldoorlog een rol al collaborateur.

Onnodige problemen

Een straatnaam wijzigen gaat echter niet in een-twee-drie: de gemeente moet een hele procedure doorlopen. Dat heeft echter niet iedereen begrepen. Eén van de twee straatnaambordjes in de Cyriel Verschaevelaan werd zopas het doelwit van vandalen. “We betreuren het dat iemand het nodig vond om toch nog over te gaan tot actie en vernieling, terwijl de gemeente de naamswijziging al in gang heeft gezet”, aldus schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde.

“Door het straatnaambordje te vernielen nog vóór er een nieuwe naam werd toegekend, moet de gemeente nu een nieuw bord plaatsen waarop toch weer Cyriel Verschaeve zal moeten vermeld staan. Dit om in orde te zijn voor de buurtbewoners, maar ook voor de hulpdiensten indien ze daar ter plaatse moeten komen. Mogen we dan ook vragen om te denken aan de inwoners van de straat: die ondervinden hierdoor onnodig problemen. Zodra de gemeenteraad de finale naam heeft goedgekeurd, worden de borden onmiddellijk vervangen door de nieuwe”, vervolgt Van de Velde.

Pagina omslaan

Het gemeentebestuur kijkt uit naar de finale keuze van een naam - hoogstwaarschijnlijk verwijzend naar een vrouw - van deze straat “om zo vlug mogelijk deze pagina om te slaan en daarbij de commotie en het vandalisme te stoppen.”