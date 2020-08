Straatnaam van Vlaamse nazi-priester is nog niet veranderd: cultuurraad overweegt af te stappen van straatnamen die verwijzen naar personen emz

21 augustus 2020

22u15 0 Zoersel De straatnaambordjes van de Cyriel Verschaevelaan staan nog steeds overeind. Midden februari besloot het Zoersels gemeentebestuur dat de straat verwijzend naar de Vlaams-nationalistische priester en activistisch collaborateur uit de Tweede Wereldoorlog van naam moest veranderen . Die wijziging kan echter nog wel een tijdje duren: de leden van de cultuurraad denken er momenteel over na af te stappen van persoonsnamen op aanwijzen van Vlaams Belang Zoersel.

Eind januari verdween in Breendonk de Cyriel Verschaevestraat. Op die manier trad Puurs-Sint-Amands in de voetsporen van Lanaken en Kortrijk. Cyriel Verschaeve was geroemd voor zijn literair talent, maar sympathiseerde eveneens met het Duits nationaal-socialisme in de Tweede Wereldoorlog. Als activist spoorde hij jongeren aan om voor de nazi’s te gaan vechten.

De gemeente Zoersel besloot echter haar Cyriel Verschaevelaan, een zijstraat van de Manderleylaan, te behouden om de geschiedenis te duiden. Er kwamen dan ook nieuwe straatnaambordjes met uitleg over Cyriel Verschaeve. Midden februari veranderde het bestuur echter van gedacht. “Ondanks de historische duiding op de nieuwe straatnaambordjes bleven mensen de straatnaam zien als een eerbetoon. Dat willen we met de naamswijziging beëindigen”, verduidelijkte burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) toen nog.

Geen persoonsnamen

Op 19 februari formuleerde de cultuurraad reeds een aantal voorstellen. Normaal gezien zou er op de cultuurraad van mei een beslissing gemaakt worden. Die kon als gevolg van de coronacrisis niet doorgaan en vond plaats op 8 juli. Op die vergadering waarschuwde Stan Meeussen, bestuurslid van Vlaams Belang Zoersel, voor het toekennen van persoonsnamen aan straten. “We gaan toch niet opnieuw dezelfde fout maken? Wie vandaag een heilige is, kan morgen plots een zwart kantje hebben. Om deze discussie te vermijden, is het beter om gewoon geen straten meer te vernoemen naar personen.”

Meeussen kreeg steun vanuit de raad alsook van de Zoerselse N-VA -voorzitter Walda Van Onckelen. “Vanuit de cultuurraad kwam de vraag of het nog goed is om straten te benomen naar personen. De leden willen hierover een langere periode om over na te denken, maar het merendeel steunt wel het idee om af te stappen van persoonsnamen”, klinkt het in het verslag.

September

In september wordt de zaak verder besproken. Daar zou een nieuwe naam gekozen moeten worden. “Vervolgens komt dit op de gemeenteraad om de gekozen straatnaam aan te nemen. Dan volgt een openbaar onderzoek. Daarna komt het opnieuw op de gemeenteraad om het definitief goed te keuren”, verduidelijk schepen voor Cultuur Michaël Heyvaert (N-VA).