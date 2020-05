Stormloop op winkels in handelscentrum Sint-Antonius blijft uit: “We hebben het overzicht kunnen behouden” emz

11 mei 2020

16u54 1 Zoersel In het handelscentrum van Sint-Antonius (Zoersel) bleef het maandag ondanks de heropening van de winkels relatief rustig. De ondernemers waren wel opgelucht dat ze opnieuw mochten openen. In sommige gevallen was dat toch met een gemengde gevoelens. “Ik vrees toch wel wat voor de mogelijkheid van een nieuwe piek”, zegt Nancy Janssens van kledingwinkel Valéro 2 op de Handelslei.

Na acht weken lang hun deuren gesloten te houden, openden verschillende winkels in het bruisende handelscentrum van Sint-Antonius Zoersel vandaag voor het eerst opnieuw hun deuren. Dat bracht geen volkstoeloop met zich mee, maar de zaakvoerders waren toch druk in de weer. Zo ontving Christiaan Picard in de voormiddag een vijftiental horloges en juwelen ter herstelling. “De klanten zijn toch tevreden. Sommigen zaten bijvoorbeeld al lange tijd met een lege horlogebatterij”, lacht de juwelier-horlogemaker.

Kledij stomen

Hoewel hij sommige herstellingen voordien meteen kon uitvoeren, is dat nu niet mogelijk. Zo bewaart hij de juwelen en horloges eerst in een plastieken zakje om vervolgens de bacteriën met een apparaat uit de toestellen te koken. “Het kost me dus wel meer tijd en moeite dan voor de uitbraak van het coronavirus het geval was”, zegt hij.

We reinigen de pashokjes na ieder gebruik. Na het passen stomen we de kledij om alle bacteriën te doden. Door de extra inspanning werken we voorlopig enkel op afspraak Nancy Janssens van Valéro 2

Dat de coronamaatregelen meer werk en tijd vergen, beseft ook Nancy Janssens van Valéro 2. “We reinigen de pashokjes na ieder gebruik. Na het passen stomen we de kledij om alle bacteriën te doden. Door de extra inspanning werken we voorlopig enkel op afspraak”, klinkt het. Bij de opening was het veel rustiger dan anders, maar toch heeft de kledingwinkel haar start kunnen nemen.

Dat was ook het geval bij kledingwinkel Tio Pépé. “Ik ben wel constant bezig geweest. Omdat we een plaatselijke winkel zijn, is er echter geen massa volk langs gekomen. We hebben het overzicht kunnen behouden”, zegt zaakvoerder Reinhilde Feskens. Een aantal shoppers kwam de nieuwe collectie bewonderen. “Tijdens de lockdown heb ik de etalage up-to-date gehouden. Daar kwam veel positieve respons op. Ik heb geen webwinkel, maar aan wie dat graag wou, heb ik wel eens een kledingstuk opgestuurd.”

Webshop

Voor speelgoedwinkel Kiki was de coronacrisis net een periode dat de zaakvoerders deed beseffen dat ze meer moesten inzetten op hun webshop. “Klanten hebben echt de weg gevonden naar het onlineshoppen. De drempel is weggevallen. Op maandag hebben wij onze winkel wel opengedaan op afspraak. Shoppers kijken voordien vaak op de onlinewinkel en hebben meestal al een idee van wat ze willen kopen. Dat is wel handig”, zegt zaakvoerder Pascale Schupp.