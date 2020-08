Stormloop op Brantano Zoersel door uitverkoop: 130 shoppers staan aan te schuiven emz

22 augustus 2020

12u31 1 Zoersel Anderhalf uur na de opening was het zaterdagmiddag aan de vestiging van schoenenwinkel Brantano op de Rodendijk in Zoersel nog steeds enorm druk. Honderddertig klanten stonden rond half twaalf aan te schuiven. “We hebben gezegd nog tot twaalf uur te wachten. Maar dat is hopeloos”, klinkt het in de wachtrij.

De grote drukte komt door de uitverkoop bij Brantano na het faillissement van moederbedrijf FNG. Er worden kortingen van 75 procent gegeven. Dat lokte heel wat shoppers naar de winkel op de Rodendijk. Aangezien er maar maximaal 40 klanten tegelijk binnen mochten in het filiaal, had de grote belangstelling een lange wachtrij tot gevolg. Het was aanschuiven tot achter het gebouw van modecenter Rommens. “Blijkbaar zitten de eerste klanten al anderhalf uur in de winkel. Ze krijgen die niet buiten. Hopelijk wordt zo dadelijk een nieuwe lichting binnengelaten”, aldus Rani Huybrechts (20) uit Zoersel. Heel wat anderen maken rechtsomkeer als ze de rij zien. “Veel te druk. Hier begin ik niet aan.”