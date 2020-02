Storm Ciara kan Zoerselse après-ski niet stoppen emz

10 februari 2020

14u31 0 Zoersel Afgelopen weekend heeft de gemeente Zoersel het tienjarig bestaan van ‘Zoersel Kermis’ gevierd. In totaal kwamen ongeveer 2.300 feestgangers langs in de spiegeltent. De festiviteiten werden zondagavond afgesloten met de Après-Ski, waarop de Zoerselaars in hun lederhose en dirndl zich even in Tirol waanden. Ondanks de storm gingen de après-skiërs gewoon door. “Voor ons is Zoersel Kermis sowieso het hoogtepunt van het jaar”, zegt de enthousiaste feestvierder Dieter Van der Wangen (23).

Voor de Zoerselaar is de maand februari onlosmakelijk verbonden met ‘Blasius Kermis’, vernoemd naar de Armeense heilige Blasius van Sebaste uit de vierde eeuw na Christus, ter ere van wie vele parochies in het weekend van 3 februari de kerkgangers zegenen. Afgelopen weekend vond de tiende editie van het evenement plaats. Vanaf donderdagavond zakten de dorpelingen af naar het Dorpsplein. “Dat is hier vier dagen lang volle gas geven”, lacht Thomas Peeters (20). De festiviteiten werden ingezet met een ‘Presoirée’. Vrijdag trok men van café naar café in het thema ‘Van Vlees en Bloed’, terwijl in de tent een bingo aan de gang was. Zaterdagnamiddag bracht de Ketnetband de kinderen aan het zingen en dansen. Op het zaterdagse Ambiancefestival kreeg Zoersel dan weer bezoek van Bart Kaëll en Laura Lynn, waarbij maar liefst 800 fans meezongen op de hits van de schlagerzangers. Zondagnamiddag was het aan de senioren om hun dansbenen boven te halen.

Vrachtwagens

Op zondagavond zorgden de Gebroeders Ko op de Après-Ski voor de apotheose. Even werd gevreesd dat de stormwinden van Ciara de afsluiter in het water zouden doen vallen. “Maar we konden de nodige maatregelen nemen. We verankerden de spiegeltent met tanken gevuld met water. Bovendien plaatsten we vrachtwagens rond de tent, zodat die de windstoten konden opvangen”, licht organisator Johan Rymen toe. De festiviteiten konden na overleg met de brandweer dus gewoon doorgaan. Dat was tot grote vreugde van de Zoerselaars. “Alle kermisgangers waren vol lof over deze editie. Het was dan ook echt geslaagd. Iedereen wil dat we hiermee blijven doorgaan, maar dan zal er wel nog hard gewerkt moeten worden”, besluit Rymen.