Stijgende Zoerselse schuldenberg emz

26 december 2019

17u18 0 Zoersel Het Zoersels meerjarenplan is op talloze vlakken ambitieus en veelbelovend. Maar daar staat ook een financieel prijskaartje tegenover. Op 6 jaar tijd zal het gemeentebestuur 2,4 miljoen euro schulden extra creëren. Dat brengt de schuldenberg op bijna 30 miljoen euro.

Op dinsdag 17 december keurde de gemeenteraad van Zoersel het meerjarenplan 2020-2025 goed. De meerderheidspartijen waren enthousiast over het plan, waarbij de grootste investeringen gingen naar de nieuwe dorpszaal, politie en brandweer. Het totaalbudget dat de coalitie zal besteden over zes jaar, bedraagt ongeveer 25,5 miljoen euro: “Verder zijn een aantal acties niet zichtbaar in het meerjarenplan, maar zijn die wel goed voor de portemonnee van de burger. De komende zes jaar zal er geen belastingverhoging zijn, noch op personen, noch op onroerend goed”, zegt Koen Paredaens (N-VA) schepen voor Financiën.

Schuld niet onder controle

In de beleidsintenties van 2019 engageerde de coalitie van N-VA, Open VLD en Groen zich dan ook om van Zoersel een financieel gezonde gemeente te maken. Het gemeentebestuur beweert dat de schuld tussen 2019 en 2015 zal evolueren van 27.459.119,57 naar 29.863.319,53. Volgens de oppositiepartijen zijn de meerderheidspartijen zich niet bewust van de financiële haalbaarheid van hun projecten: “Je kan elke euro maar één keer uitgeven”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers.

Ook Vlaams Belang en h-EERLIJK Zoersel verwijten het huidig gemeentebestuur weinig controle te hebben over de schulden: “Zoersel heeft momenteel de hoogste schuld per inwoner sinds 2012, namelijk 1178 euro”, zegt Tom Sleeuwaert (h-EERLIJK ZOERSEL). Ook gemeenteraadslid van Vlaams Belang Wouter Bollansée is teleurgesteld: “De olifant heeft een muis gebaard. De belastingen zullen misschien niet stijgen, maar wel gaat het gemeentebestuur voluit nieuwe leningen aan. De meerderheidspartijen hebben de moed niet uitgavekeuzes te maken.”