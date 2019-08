Stemming over schoolreglement verdeelt meerderheid: “Kinderen verbieden om in klas hoofddoek te dragen, kan voor ons niet”, zegt Groen Toon Verheijen

28 augustus 2019

10u21 14 Zoersel Meerderheidspartij Groen heeft zich dinsdagavond tijdens de gemeenteraad onthouden bij de stemming over het nieuwe schoolreglement. De partij wil het reglement niet mee goedkeuren omdat erin staat dat kinderen tijdens de lesuren met ‘bloot’ hoofd in de les moeten zitten. Dankzij een wisselmeerderheid werd het punt toch goedgekeurd. Het is al de tweede keer dat de meerderheid verdeeld stemt, want enkele maanden geleden zorgde N-VA-schepen Cindy Van Paesschen ervoor dat het klimaatplan niet werd goedgekeurd.

Het nieuwe schooljaar nadert en dat betekent dat gemeentebesturen voor het gemeentelijk onderwijs ook een goedgekeurd schoolreglement moeten hebben. In het verleden onthield Groen zich altijd als oppositiepartij door het artikel 13 dat zegt dat kinderen tijdens de lesuren met ‘bloot’ hoofd in de klas moeten zitten. Tom Sleeuwaert van h-EERLIJK ZOERSEL wilde op voorhand weten of Groen consequent zou blijven en wat de meerderheid dan had gedaan om de oppositie te overtuigen. “Want wij zijn niet benaderd en Vlaams Belang waarschijnlijk ook niet.” Ook CD&V bleek niet te zijn gecontacteerd door de meerderheid. Groen maakte in elk geval komaf met alle speculaties. “Wij zullen nog altijd consequent zijn”, aldus raadslid Katrien Seynaeve.

“Met bloot hoofd wil eigen zeggen een verbod op levensbeschouwelijke tekenen. Dat kan voor ons niet. Wij pleiten voor vrijheid en diversiteit. Mensen/kinderen moeten in alle vrijheid hun cultuur en godsdienst kunnen beleven. We hebben onze mening maanden geleden tijdens de onderhandelingen voor de coalitie ook al duidelijk gemaakt.” Tom Sleeuwaert gaf Groen enigszins een pluim om consequent te zijn, maar stelt zich ernstige vragen bij het Zoerselse bestuur. “Het goedkeuren van het schoolreglement was dus een soort van Russische roulette waarbij vooraf niet het stemgedrag van de oppositie kon worden ingeschat en dus wist de meerderheid niet of het schoolreglement goedgekeurd zou raken. Dat is onverantwoordelijk bestuur.”

Verbod

Wouter Bollansée maakte meteen duidelijk dat hij aanpassingen wilde in het reglement en voegde twee amendementen toe. Vlaams Belang wil dat kinderen nooit verplicht kunnen worden om deel te nemen aan geloofsrites, welke dan ook. En de partij wilde een expliciet verbod op het dragen van een hoofddoek tijdens de schooluren tenzij die moet gedragen worden om medische redenen. “Op deze manier zou er ook de garantie zijn dat tijdens schooluitstappen, speeltijden jonge moslimmeisjes in alle vrijheid binnen de schoolmuren kind kunnen zijn.” Vlaams Belang en h-EERLIJK Zoersel stemde voor de amendementen, maar de andere partijen stemden ze weg. Dankzij een wisselmeerderheid werd uiteindelijk het hele reglement goedgekeurd. Groen onthield zich, Vlaams Belang stemde tegen en de oppositiepartijen CD&V en h-EERLIJK ZOERSEL en meerderheidspartijen N-VA en Open Vld stemden voor.

Scherpe aanval

Wouter Bollansée, voorzitter van Vlaams Belang en gemeenteraadslid reageert furieus. “Hiermee pleegt N-VA kiezersbedrog en het verraadt zijn eigen nationaal standpunt? Ik word er kwaad van gemeenteraadsleden op sociale media zich te zien uitspreken voor een verbod maar als ze dan zelf moeten stemmen verloochenen ze al hun principes (hij bedoelde Maxim Van den Bossche van N-VA die eerder op de dag een tweet van Theo Francken over het hoofddoekenverbod had leuk gevonden, red). De laatste maanden kwamen verschillende N-VA gemeenteraads- en bestuursleden bij mij hun beklag doen over de gang van zaken in hun Zoerselse afdeling en zelfs noemden ze hun eigen burgemeester een groene trut! Maar dan zelf niet consequent zijn bij een stemming om Groen maar niet te bruuskeren? Ik begrijp daar niets van! Blijkbaar ben ik daar niet alleen in. Ook hun eigen voorzitter begreep daar niets van. Zij stelde duidelijk aan ons het niet eens te zijn met de stemming van haar afdeling. Na het debacle van het klimaatplan is het voor ons meer dan ooit duidelijk dat een stem op N-VA in Zoersel een stem voor Groen is.”