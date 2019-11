Standhouders kerstmarkt staan 20 procent af aan vzw Sportpret en vzw De Vijver Ewoud Meeusen

27 november 2019

17u01 0 Zoersel Op zaterdag 7 en zondag 8 december organiseert Zoersel opnieuw een cadeau- en kerstmarkt. Alle standhouders van de kraampjes schenken één vijfde van de opbrengst aan twee goede doelen. Dit jaar gaat het naar de projecten vzw Sportpret en vzw De Vijver.

Ook dit jaar zal tijdens de kerstmarkt een gezellige sfeer heersen aan het gemeentehuis. Bezoekers kunnen de kerstmagie opsnuiven langs de marktkraampjes. De Lindekring, de Jachthoornblazers, Waker Dijben en Beards & Beards zorgen voor een muzikale noot. Maar de kerstmarkt denkt ook aan anderen. Ieder jaar kiezen de standhouders zelf twee goede doelen uit de voorstellen van de welzijns- of wereldraad, zodat iedereen weet voor welk project hij zich inzet. Dit jaar gaat 20 procent van de opbrengst naar vzw Sportpret en vzw De Vijver.

Vierdewereldprojecten

Vier jaar geleden richtte de Zoerselaar Aïlan Iriks-Bickx vzw Sportpret op. Hij organiseert een gratis en laagdrempelig sportaanbod voor kinderen die opgroeien in armoede. De Vijver is een organisatie uit Deurne voor volwassenen met een verstandelijke beperking of autisme. Haar werkingsgebied reikt tot in Sint-Antonius. Ze spaart momenteel voor de aankoop van duofietsen of rolstoelfietsen, waardoor hun cliënten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.

De kerstmarkt vindt plaats in en rond het administratief centrum en cultureel centrum Bethaniënhuis (Handelslei 167) en ‘Trefpunt’, de cafetaria van PVT De Landhuizen (Bethaniënlei 6). Zaterdag 7 december is de kerstmarkt binnen open tussen 13 en 19 uur, buiten tot 22 uur. Zondag 8 december kan u de kerstsfeer opsnuiven tussen 12 en 17 uur, buiten tot 18 uur.