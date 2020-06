Stamgasten drinken eerste pint op café in drie maanden: “Ik was ontroerd vanmorgen” emz

08 juni 2020

18u17 4 Zoersel De cafés en brasseries in Zoersel mochten maandag opnieuw klanten ontvangen. Door het druilerige weer bleef het hier en daar rustig. Al zat de ambiance bij de bruine kroeg ‘Café Mastentop bij den Dokus’ er om half 5 ‘s namiddags al goed in. Bij brasserie Anno 1907 in Sint-Antonius Zoersel kwam René Geleyn (72) uit Deurne een Trappist van Westmalle drinken. “Na een uurtje of twee paardrijden doet dat wel deugd”, vertelt hij.

De inwoners van Zoersel hebben er lang moeten op wachten, maar het is eindelijk zover. Het bier vloeit opnieuw uit de tapkraan en de restaurantliefhebbers kunnen opnieuw een hapje gaan eten. Voor Rocks The Vintage Lounge in het dorp van Zoersel kwam dat geen moment te vroeg. Het café was nog maar sinds 1 februari geopend of het moest midden maart alweer de deuren sluiten. “Dat was bijzonder jammer. We wilden ook terugkomen met een groot feestje, maar dat kan ook niet”, zeggen zaakvoerders Joël Springael en zijn moeder Conny Vissers.

Hoewel normaal maandag de sluitingsdag is, ging het café toch al open. “We zijn heel blij. Al valt het nog af te wachten hoe het zal lopen. En of het rendabel zal zijn. Hopelijk wordt het de komende weken nog goed weer, want we verwachten dat ons terras donderdag of vrijdag geleverd wordt. Dan kunnen we de verloren capaciteit van binnen toch opvangen. Van de gemeente zouden we misschien ook nog een beetje extra terrasruimte mogen innemen.”

Sfeer voor tien

De anderhalve meter afstand tussen de tafels lijkt voorlopig geen groot probleem te zijn. Wel telt het café een aantal tafeltjes minder dan normaal. Vooral de toog zonder barkrukken is een ongewoon zicht. “Er zijn veel klanten die ‘s avonds een pintje aan de toog komen drinken. Dat mag nu niet. Ik dacht dan toch meteen ‘oei, gaan dat nu aan een tafel moeten gebeuren’. Ook hoor ik dat er nog wel wat volk schrik heeft om op café te gaan. Dat begrijp ik langs de ene kant. Maar langs de andere kant kunnen wij ook niet meer dan ons best doen om het hier ‘corona-proof’ te maken natuurlijk”, besluiten Joël en Conny.

Een tafeltje reserveren bij Rocks The Vintage Lounge kan op het nummer 0471/80.73.15.

(Lees verder onder de foto)

Waar een toog zonder hangende stamgasten misschien nog wel het meest bevreemdend aanvoelt, is bij ‘Café Mastentop bij den Dokus’. De bruine kroeg is al sinds 1955 een vaste waarde in het dorp van Zoersel. De voorbije 35 jaar staat Dirk Van de Vloet alias ‘Dokus’ aan de tapkraan. “Het is een hele verandering geweest om alles volgens de regels te doen. Maar ik ben ontzettend blij dat we opnieuw mogen openen. Ondanks de coronacrisis heb ik mijn prijzen dan ook niet opgeslagen”, vertelt de kroegbaas. Hoewel het café in de namiddag slechts vijf klanten telt, maken ze sfeer voor tien. De stamgasten gieten de pintjes vlot binnen.

(Lees verder onder de foto)

Rinkelende telefoon

In Brasserie Anno 1907 op de Handelslei kwamen er maandagmorgen al heel wat vaste klanten langs om te smullen van een ontbijt. Dat deed deugd voor zaakvoerder Dimitri Sebreghts. “Ik was zelfs ontroerd vanmorgen”, zegt hij. ‘s Middags werd er een koffie, een rood wijntje of een Trappist van Westmalle gedronken tijdens het lezen van de gazet. “Ik heb hier paarden om de hoek staan. Uit gewoonte kom ik hier na het sporten dan een trappist drinken en de kranten doornemen. Ik ben toch wel tevreden dat dat nu opnieuw kan”, vertelt René.

Voor maandag kreeg zaakvoerder Dimitri Sebreghts 34 reservaties binnen. “De telefoon rinkelt goed. We zijn dan wel een derde van onze capaciteit kwijt, toch heb ik er een goed gevoel bij dat het hier zich snel zal herstellen. Om de gezelligheid te bewaren, hebben we het meubilair laten staan, maar zullen er een aantal tafeltjes niet gebruikt worden. Met de afhaalgerechten blijven we doorgaan. Er zijn een aantal mensen die toch liever wachten om op te komen eten”, besluit hij.

Een tafeltje reserveren bij Brasserie Anno 1907 kan op het nummer 03 384 04 74 of via info@anno1907.be.