Stabiliteitsonderzoek voor De Vleugel na vaststellen gebreken: “En nu bouwt meerderheid in hetzelfde gebied ook nog eens een nieuwe en vooral dure technische dienst”

25 oktober 2019

16u23 0 Zoersel Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL wil dat gemeente voortaan een ‘second opinion’ vraagt voor plannen rond grote bouwprojecten. Het haalt daarbij de bouw aan van een gebouw voor de technische dienst dat in buurgemeente schilde twee miljoen euro goedkoper zou zijn. “Desinformatie”, klinkt het. “De oppositie moet eerlijke vergelijkingen maken.” Volgens diezelfde oppositie is de stabiliteit van de ondergrond het probleem. Er duiken nu ook problemen op met het gebouw De Vleugel. De meerderheid onderwerpt het gebouw zelfs aan een stabiliteitsonderzoek.

Zowel de gemeente Schilde als Zoersel bouwen een nieuw pand voor de technische dienst. Volgens oppositieraadslid Tom Sleeuwaert (h-EERLIJK ZOERSEL) zou de gemeente beter twee keer nadenken vooraleer ze een project toewijzen. “De gemeente Schilde plant een nieuwe technische dienst naast het nieuwe containerpark aan de Rozenhoek. Deze zal liefst 1.400 vierkante meter groot zijn en krijgt 22 poorten. Schilde investeert 1,1 miljoen euro in het project. In Zoersel begint Van Roey binnenkort aan de bouw van de technische dienst in de Achterstraat in Sint-Antonius. Deze is 60 vierkante kilometer kleiner, maar kost wel 3,3 miljoen euro. Uiteraard kunnen er verschillen in afwerking zijn, maar zo’n groot verschil kun je met de beste wil van de wereld niet verklaren, laat staan motiveren. We zijn toch geen Sixtijnse Kapel aan het bouwen in de Achterstraat met dure marmeren vloeren.” h-EERLIJK ZOERSEL deed daarom op de gemeenteraad van oktober een oproep om grote bouwprojecten of investeringen steeds te onderwerpen aan een second opinion. “Zelfs al kost zo’n detailanalyse door experts van de geplande kosten geld. Dat haal je er dubbel en dik uit. Hierdoor vermijd je ook als gemeente dat de kosten zo de pan uit swingen, zonder dat de burger er beter van wordt. Al hebben we wel een vermoeden waarom het duurder is.”

De oppositie moet wel eerlijk blijven. Schlilde breidt gewoon uit. Wij bouwen een volledig nieuwe technische dienst. Danny Van De Velde (N-VA)

Appelen en peren

De meerderheid kan niet meteen lachen met de opmerking van de oppositie. “Je moet appelen met appelen vergelijken en niet met peren”, zegt schepen van Openbare Werken Danny Van De Velde (N-VA). “Het gaat in Schilde om een voertuigenloods en voortaan twee kleine werkplaatsen die dienen als uitbreiding van de bestaande infrastructuur. In Zoersel gaat het om een volledig nieuw uitgerust gebouw met kleedkamers, sanitair, refter, werkplaatsen en voertuigstaanplaatsen. Daardoor hangen wij vast aan EPB-wetgeving. Bovendien zit daar de volledige buitenaanleg ook mee ingerekend.”

Ondergrond

Volgens h-EERLIJK ZOERSEL is er echter nog meer aan de hand en gaat het vooral om het feit dat de ondergrond daar niet meteen geschikt is. Want zo zouden er – Vlaams Belang bracht dat ter sprake – ook problemen zijn met het gebouw De Vleugel waar onder meer de muziekschool zit. “Er is duidelijk een vermoeden dat dit te maken heeft met de stabiliteit. De ondergrond is immers het vroegere overstromingsgebied van de Achterstraatse Beek. Laat nu net de locatie waar de gemeente de nieuwe technische dienst gaat bouwen op zo’n 100 meter hier vandaan liggen. De technische dienst is dus niet alleen bijzonder duur, de risico’s zijn ook bijzonder groot als het gebouw daar komt.”

De meerderheid geeft toe dat er problemen zijn met het gebouw De Vleugel, maar benadrukt wel dat het niet onveilig is. “Tijdens een van de voorbije stormen is er een deel van het dak weggewaaid en er zijn nog wel wat gebreken opgedoken”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA). “Zo zijn er ook ramen gebarsten. We willen voor de zekerheid een stabiliteitsonderzoek laten uitvoeren vooral ook omdat we dan nog eventueel binnen de tienjarige aansprakelijkheid vallen. We benadrukken wel: het gebouw is niet onveilig.”