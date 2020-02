Spelotheek Dobbeltje blaast tien kaarsjes uit emz

07 februari 2020

16u20 0 Zoersel In 2020 blaast spelotheek Dobbeltje in Zoersel tien kaarsjes uit. Daar kunnen burgers, verenigingen en scholen met hun lidkaart al een decennium lang terecht om spelletjes of puzzels te ontlenen.

Tien jaar geleden werd de Zoerselse spelotheek ‘Dobbeltje’ opgericht. Het is een inclusiegericht project dat voortvloeit uit een samenwerking van Monnikenheide Spectrum, kringloopwinkel ‘De Cirkel’ en de gemeente & OCMW Zoersel. Vandaag de dag biedt de ‘bibliotheek voor spelletjes’ meer dan 500 spelletjes en puzzels voor jong en oud. Individuele gebruikers mogen vier weken lang tot drie spelletjes of puzzels ontlenen, terwijl scholen of verenigingen er zes tegelijk kunnen lenen. Voor buitenspeelgoed geldt echter een inlevertermijn van twee weken. Gebruikers van de spelotheek kunnen via een online formulier op de website van de spelotheek overigens ook suggesties doen voor nieuwe spelletjes die niet in de collectie zitten.

De spelotheek bevindt zich op de Handelslei 47 in Zoersel. De prijs voor een jaarlijks lidmaatschap bedraagt 10 euro voor particulieren en 20 euro voor scholen of verenigingen. De spelotheek is geopend op woensdag van 13 tot 17 uur en iedere tweede en vierde zaterdag van de maand. Ook inwoners van andere gemeentes zijn welkom. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Zoersel.