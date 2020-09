Spelotheek Dobbeltje blaast tien kaarsjes uit: “Wie nog gezelschapsspelen heeft en ze niet meer gebruikt, mag ze altijd brengen” Toon Verheijen

10 september 2020

09u06 0 Zoersel De medewerkers van de spelotheek Dobbeltje in Zoersel hebben tien kaarsjes mogen uitblazen op de ver-jaardagstaart. Het intiatief startte tien jaar geleden op de zolder van het gemeentehuis, maar is ondertus-sen uitgegroeid tot een speelparadijs in een oude schoolmeesterwoning in Sint-Antonius.

De spelotheek kan je vergelijken met een bibliotheek, maar dan eentje zonder boeken en alleen maar met gezelschapspelen. Jan - bewoner van Monnikenheide en de enige die al vanaf het begin bij de spelotheek be-trokken was - zit aan het onthaal en regelt alles zelfstandig. “De spelotheek is elke woensdagnamiddag én elke tweede en vierde zaterdagvoormiddag van de maand geopend”, vertelt Jan. “Een lidkaart in de spelotheek kost maar 10 euro per jaar.”

Spelletjes doneren

In de collectie van de spelotheek zitten de klassieke bordspelen als ‘Monopoly’ of ‘Vier op een Rij’, maar ook min-der gekende spellen. “Omdat de spellen na een tijdje verslijten, krijgt de spelotheek jaarlijks een budget van de gemeente. Dat wordt gebruikt om de collectie uit te breiden of kapotte spelletjes te vervangen”, vertellen burge-meester Liesbeth Verstreken en Cindy Van Paesschen (N-VA). “Mensen die thuis een spel hebben waarmee hun gezin niet meer speelt, kunnen het doneren aan de spelotheek. Zo blijft het aanbod gevarieerd.”

Door de coronacrisis bleef het feestje momenteel beperkt tot een lekkere verjaardagstaart. De andere festiviteiten rond het tienjarig bestaan worden uitgesteld tot 2021.