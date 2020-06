Speelpleintje ‘Moemoe Kiekeboe’ heeft eindelijk twee gloednieuwe voetbaldoeltjes emz

25 juni 2020

22u33 0 Zoersel De jongeren en kinderen kunnen op het speelpleintje ‘Moemoe Kiekeboe’ aan wijk Risschot in Sint-Antonius Zoersel naar hartenlust hun voetbal op het doel kunnen schieten. Onlangs heeft de gemeente twee voetbaldoeltjes geplaatst. Die kwamen er onder impuls van h-EERLIJK ZOERSEL.

Het buurtcomité stelde in 2016 al de vraag aan de gemeente voor twee voetbaldoeltjes, enkele speeltuigen en een zitbank te plaatsen voor de kinderen op de speelweide aan de Acacialaan. Indertijd werd er geen gehoor gegeven. “Omdat er geen doorbraak kwam, spraken enkele bewoners me twee jaar geleden op een buurtbabbel aan of we vanuit h-EERLIJK ZOERSEL geen druk konden zetten om van de speelweide een aantrekkelijkere locatie te maken voor kinderen.”

De oppositiepartij besloot te informeren bij het gemeentebestuur. Nieuwe infrastructuur zou niet kunnen, omdat de speelweide zich in agrarisch gebied bevindt. Vaste constructies mochten volgens de burgemeester niet. Desondanks bleef h-EERLIJK ZOERSEL druk zetten. Met medewerking van schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA) kwamen de twee voetbaldoeltjes er dan toch.