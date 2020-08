Speelgoedwinkel Kiki doet leveringen in de buurt met bakfiets om CO2-uitstoot te verminderen emz

29 augustus 2020

16u35 0 Zoersel Als antwoord op de coronacrisis begon speelgoedwinkel Kiki in Sint-Antonius Zoersel Als antwoord op de coronacrisis begon speelgoedwinkel Kiki in Sint-Antonius Zoersel bestellingen gratis aan huis te leveren met een bestelbusje . Voor korte afstanden is de handelszaak nu overgeschakeld op een bakfiets. “Met de bakfiets ben ik minstens even snel en de meeste pakketjes passen er wel in”, zegt zaakvoerster Pascale Schupp.

Door de uitbraak van het coronavirus moesten de horeca en niet-essentiële winkels op 18 maart tijdelijk hun deuren sluiten. Vele ondernemers slaagden erin zichzelf heruit te vinden. Zo ook Pascale Schupp en haar zoon Roeland Ruelens van speelgoedwinkel Kiki op de Zoerselsteenweg in Sint-Antonius Zoersel. Ze verlegden hun focus volledig op hun webshop en besloten in Zoersel en buurgemeentes gratis pakketjes aan huis te leveren met hun nieuwe Kiki-bestelbusje.

Ecologische voetafdruk

En dat concept was enorm succesvol. Terwijl de fysieke winkel momenteel enkel op woensdag en zaterdag open is, blijft de webshop op volle toeren draaien. Ook wie dichtbij de winkel woont, vindt zijn weg naar het online speelgoed shoppen bij Kiki. Ook die leveringen moesten ook met de bestelwagen gebeuren. “Jammer om zo’n grote wagen te laten rijden voor korte afstanden”, aldus Pascale.

Daarom zal Kiki pakjes in de buurt voortaan met de bakfiets aan huis te brengen. “Ik fiets graag, dus voor mij is dit geen extra opgave”, zegt Pascale. De speelgoedwinkel wil met deze nieuwe vervoerswijze van bestellingen hun CO2-uitstoot verminderen. “We letten sowieso al enorm op onze ecologische voetafdruk door te kiezen voor houten, duurzaam en ecologisch speelgoed. Door de auto nu vaker te laten staan, zetten we opnieuw een stap vooruit. Dit vinden we echt een duurzame manier van lokaal ondernemen”, vertelt Roeland.

Hoewel de speelgoedwinkeliers nog maar net gestart zijn met de bakfiets, toch denken ze nu al aan uitbreiden. “We willen op termijn bekijken of we ook de pakjes van andere winkels in Sint-Antonius kunnen leveren met de fiets. Zo worden er nog meer auto- en vrachtwagenritten uitgespaard.”

Nieuwe webshop

Leveringen doen met de bakfiets is niet de enige nieuwigheid bij Kiki. De speelgoedwinkel heeft ook haar webshop vernieuwd. Daardoor is het nu eenvoudiger om het geschikte speelgoed te vinden, omdat klanten kunnen filteren op leeftijd bijvoorbeeld. “We zetten in op online verkoop en blijven investeren om onze online kanalen te verbeteren. Corona dwong ons daartoe, al denk ik dat ook na corona mensen hun weg zullen blijven vinden naar onze webshop.”

De nieuwe webshop van speelgoedwinkel Kiki kan je bezoeken op wwww.speelgoedkiki.be.