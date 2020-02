sp.a Zoersel wil meer sociale woningen: “We hinken achterop” emz

19 februari 2020

20u27 0 Zoersel Volgens sp.a Zoersel is het raamcontract om fraude van sociale woningen tegen te gaan niet voldoende om het objectief van de Vlaamse Overheid te halen. “We hinken op vlak van sociale woonsten achterop”, zegt sp.a’er Els Opdenbergh. “We bekijken waar we er nog extra kunnen creëren”, countert Cindy Van Paesschen (N-VA), schepen voor Sociale Zaken.

Eerder deze week verscheen het bericht dat de gemeente Zoersel initiatief zou nemen tegen misbruik van sociale woningen. Met het raamcontract van de Vlaamse Regering zou ook Zoersel over een juridisch kader beschikken om bij de toewijzing van sociale woningen buitenlandse eigendommen makkelijker kunnen controleren. Volgens sp.a Zoersel zal dat het tekort niet oplossen. “Die controles gaan niets doen aan het gebrekkig aanbod aan sociale woningen in Zoersel”, aldus Opdenbergh. Dat erkent Van Paesschen ook. “Dat zal inderdaad zeker niet voldoende zijn om het bindend sociaal objectief van de Vlaamse Regering te behalen. Maar elke woning is er eentje meer en zal ons helpen de teller omhoog te krijgen”, licht Van Paesschen toe.

Vlaams doel

In 2009 kreeg Zoersel een ‘bindend sociaal objectief’ opgelegd van de Vlaamse overheid. Volgens Wonen Vlaanderen moet Zoersel tegen 2025 237 gerealiseerde woningen hebben. Het totaal gerealiseerd huuraanbod was in december 2018 133. “Het bestuur moet dringend inzetten op de bouw van extra woningen om haar steentje bij te dragen. Jammer genoeg verzaakt het hier al jaren aan. De partij van Van Paesschen is hier al jaren aan de macht, en toch heeft het niets gedaan om extra sociale woningen te voorzien”, beargumenteert Opdebergh.

Volgens Van Paesschen heeft het gemeentebestuur de laatste jaren wél een aantal projecten gerealiseerd. In 2019 kwamen er drie plekken bij op Dorp 30 in Zoersel. Ook de Meester Bergmansstraat kreeg het afgelopen jaar acht extra sociale woningen. Het project ‘Ter Smisse’, dat in 2020 in de Zoerselse dorpskern verwezenlijkt zal zijn, zal voor tien extra plaatsen zorgen. Op de Zoerselsesteenweg 9-11 creëerde de gemeente twee extra woningen die overgenomen werden van Sociale Verhuurkantoor Sas. Ook in de Lindedreef staan achttien woonsten op de planning.

Tekort

Ondanks die inspanningen, is er voorlopig nog een tekort van 63 sociale woonsten die verwezenlijkt moeten worden om te voldoen aan het objectief. Over 25 woningen op site Watermolen lopen nog gesprekken om dat uit te breiden naar 32 stuks. Zelfs dan blijft de gemeente Zoersel achter met een 31 woningen te weinig. Daarbij staken ook een aantal problemen de kop op. De gronden aan de Kapelstraat kregen een te dure vraagprijs, waardoor de gemeente daar 18 plaatsen in het water zag vallen. Ook op domein Bethanië kon de gemeente geen 20 woningen bouwen onder het sociale huurstelsel. “Momenteel wordt bekeken of de gronden aan het Zonneputteke ingezet kunnen worden voor de realisatie van de sociale woningen. Wel wil ik benadrukken dat een mix van sociale woningen in de drie verschillende gemeentes van groot belang is. We blijven samen met de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen aan de slag om in Zoersel het objectief te halen. Via het Sociale Verhuurkantoor trachten we daarenboven eigenaars te vinden die hun woning willen verhuren. Een sociale woning hoeft immers niet altijd gebouwd te worden”, besluit Van Paesschen.