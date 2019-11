Sp.a-politica Els Opdenbergh stelt zich kandidaat voor nationaal partijbureau: “Onze partij moet die van de ‘Green New Deal’ worden” Ewoud Meeusen

18 november 2019

14u05 6 Zoersel De politica Els Opdenbergh (46) uit Zoersel stelt zich officieel kandidaat voor het partijbureau van sp.a Nationaal. Voor Opdenbergh is het belangrijk dat ook mensen vanuit de basis in het hoogste politieke orgaan van de socialistische partij zetelen: “We zullen opnieuw moeten vertrekken vanuit het puur socialisme, en dat is vanuit de basis”, verduidelijkt Opdenbergh.

Sp.a behaalde bij de laatste verkiezingen niet eens de kiesdrempel. Daar wil parttime verpleegkundige Opdenbergh verandering in brengen: “sp.a moet in Vlaanderen de partij van de ‘Green New Deal’ worden: sociale overgang naar een klimaatvriendelijke, meer gelijke en democratische samenleving. Die versterking en vernieuwing van het socialistisch programma kan zorgen voor de toestroom van een nieuwe, enthousiaste generatie”, vertelt Opdenbergh gemotiveerd.

De 16 leden van het nationaal partijbureau worden gekozen op het vierjaarlijks administratief congres dat op zaterdag 14 december plaatsvindt in Brussel.