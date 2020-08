Sociale kruidenier telde in juli helft minder klanten in vergelijking met januari emz

31 augustus 2020

18u25 0 Zoersel Waar de Zoerselse sociale kruidenier De NetZak in januari nog 60 klanten telde, waren er dat in juli slechts 30. Die halvering van het cliënteel wijt schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA) vooral aan het feit dat de functie van ontmoetingscentrum door de coronacrisis tijdelijk weggevallen is.

Door de uitbraak van het coronavirus moest De NetZak haar werking vanaf midden maart stopzetten. Met de hulp van nieuwe vrijwilligers konden klanten vanaf midden mei bestellingen afhalen. Wie niet tot de sociale kruidenier geraakte, kreeg zijn producten aan huis geleverd. Sinds donderdag 16 juli opende De NetZak opnieuw haar deuren, weliswaar zonder ontmoetingscentrum. Een koffie drinken of een kommetje soep eten is momenteel echter nog steeds niet mogelijk.

Z-passers aangeschreven

De heropstart na corona verloopt moeizaam. “Het cliënteel is gedaald. In december 2016 hadden we 41 klanten, in december 2017 50, in december 2018 57, in december 2019 49. In januari 2020 waren dat er 60. Maar in juli 2020 heeft de sociale kruidenier maar 30 klanten gehad”, aldus Van Paesschen op de gemeenteraad van donderdag 25 augustus.

“Wegens COVID-19 hebben klanten schrik om naar de winkel te komen. Of ze durven de bus niet meer nemen”, zegt Van Paesschen. Nochtans heeft de sociale kruidenier volgens Van Paesschen vele inspanningen geleverd om ondanks die vrees zoveel mogelijk kwetsbare Zoerselaars te kunnen bereiken. “We hebben de Z-passers (inwoners met een beperkt inkomen die over een gemeentelijke kortingskaart beschikken, red.) voldoende aangeschreven en verteld dat we ook nog steeds op bestelling werken of dat producten zonder bijkomende kost aan huis geleverd kunnen worden. Als ze willen, kunnen ze dus nog wel gebruikmaken van de sociale kruidenier.”

Gemis aan ontmoetingscentrum

De bevoegde schepen denkt echter dat de angst voor het coronavirus niet de voornaamste reden is dat er in juli een pak minder klanten waren. “Zeker ouderen komen vooral voor het ontmoetingscentrum. Maar door de coronamaatregelen kunnen we dat jammer genoeg niet openen. Heel wat klanten gaan daarom al snel naar een ‘normale’ winkel. We gaan het ontmoetingscentrum zo vlug mogelijk heropstarten. Want dat is binnen een sociale kruidenier één van de belangrijkste aspecten”, besluit Van Paesschen.