Sociale kruidenier laat bestellingen afhalen: “Dankzij onze vernieuwde ploeg vrijwilligers” emz

07 mei 2020

14u42 2 Zoersel De inwoners van Zoersel met een beperkt inkomen kunnen vanaf donderdag 14 mei opnieuw terecht bij de sociale kruidenier De NetZak om voedingsproducten aan een voordelige prijs te kopen. Dat zal voorlopig wel nog op bestelling moeten gebeuren. De kosten voor de tegemoetkomingen gedurende de tijdelijke sluiting liepen op tot bijna 20.000 euro.

Sinds donderdag 19 maart moet De NetZak ten gevolge van de coronacrisis deuren gesloten houden. Volgende week zal ze haar diensten deels heropstarten. “Het is wel de ‘lightversie’. We hebben aan onze inwoners met een Zopas een bestelbrief. Die kunnen ze invullen en ons bezorgen. Komende donderdag kunnen ze de goederen komen ophalen. Voor wie het echt niet kan om langs te komen, leveren we de producten aan huis”, vertelt schepen voor Welzijn en Armoedebestrijding Cindy Van Paesschen (N-VA).

Tegemoetkomingen

Volgens CD&V Zoersel is dat een goede zaak. CD&V-raadslid en voormalig OCMW-voorzitter Katrien Schryvers riep sinds eind maart reeds op om na te denken over alternatieven als een bestel- en afhaalsysteem of werken met jongere vrijwilligers. “Natuurlijk zijn we tevreden dat de klanten eindelijk opnieuw toegang krijgen tot de producten van de sociale kruidenier. Voor hen maakt dit echt een groot verschil. Maar we blijven vanuit onze fractie heel erg betreuren dat niet van in het begin gezocht is naar alternatieven zoals in andere gemeenten.”

Tijdens de tijdelijke sluiting konden de klanten van De NetZak rekenen op een financiële tegemoetkoming. Dat was volgens Schryvers niet nodig geweest als de gemeente de sociale kruidenier toch op één of andere manier had kunnen open houden. “Volgens het college van burgemeester en schepenen was het bijpassen een logische oplossing. Zeker voor de maand april daalde de koopkracht van de inwoners met beperkt inkomen, omdat er niet altijd witte producten voorradig waren in de supermarkten. Daarom maakten we als bestuur 17.000 euro vrij. Over dat budget zijn we lichtjes over gegaan. Maar op 1 mei is de tegemoetkoming stopgezet, omdat de witte producten opnieuw makkelijker te vinden waren.”

Vrijwilligers

Deze week kunnen de klanten immers opnieuw vlees, aardappelen, brood en andere voedingsproducten aan voordelige prijzen bestellen bij de sociale kruidenier. “We rekenen op een bijna volledig vernieuwde ploeg vrijwilligers, omdat de vorige groep haast enkel uit risicopatiënten bestond. Ik ben blij dat we de werking kunnen voortzetten. Hopelijk mogen we binnenkort ook de fysieke winkel opnieuw openen. Daar zijn we klaar voor”, besluit Van Paesschen.