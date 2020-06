Sociale kruidenier heropent op donderdag 16 juli emz

24 juni 2020

21u36 4 Zoersel De Zoerselse sociale kruidenier De NetZak opent op donderdag 16 juli opnieuw zijn deuren. Dat gebeurt voorlopig zonder ontmoetingsruimte. Schepen voor Armoedebestrijding Cindy Van Paesschen hoopt wel dat daar snel verandering in komt. “Zo kunnen we het sociaal isolement van onze cliënten wegnemen”, zegt ze.

Door de coronacrisis heeft de sociale kruidenier twee maanden zijn werking moeten stilleggen. Dankzij nieuwe krachten kon De NetZak vanaf donderdag 14 mei zijn klanten bestellingen laten afhalen. Wie echt niet tot bij de sociale kruidenier geraakt, krijgt producten aan huis geleverd. Tot en met donderdag 9 juli blijft dat systeem gelden.

Vanaf donderdag 16 juli mogen de Zoerselaars met een laag inkomen in bezit van een Z-pas opnieuw zelf komen winkelen. “Dat is te danken aan alle vrijwilligers, of dat nu vaste krachten zijn of tijdelijke nieuwe”, zegt Van Paesschen.

Zonder ontmoetingsruimte

Een tas koffie drinken of een kommetje soep eten kan nog niet. Daarvoor zou De NetZak moeten voldoen aan alle regels van de horeca en dat bleek onhaalbaar.