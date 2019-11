Sociale Kruidenier De NetZak doet oproep om minderbedeelden feestelijk kerstdiner te bezorgen Ewoud Meeusen

26 november 2019

17u41 5 Zoersel Binnen een aantal weken staan de feestdagen voor de deur. Voor mensen die in armoede leven, is dit vaak een moeilijke periode. In Zoersel wil De NetZak hen een hart onder de riem steken. “Onze sociale kruidenier wil de minderbedeelden een extraatje aanbieden voor hun kerstdiner”, legt Cindy Van Paesschen (N-VA) uit. Daarom doet De NetZak een beroep op de vrijgevigheid van de burger.

De sociale kruidenier De NetZak stelt feestpakketten samen, zodat ook de Zoerselaars die in armoede leven enigszins kunnen genieten van een kerstdiner. Schepen van Welzijn en OCMW Van Paesschen doet in dat kader een oproep om toastjes, dessertkoekjes, noten, broodstengels of alcoholvrije bubbels te schenken aan de sociale kruidenier.

U kan tussen maandag 2 en vrijdag 20 december met niet-alcoholische zaken die nog een tijdje houdbaar zijn, terecht bij het onthaal van het administratief centrum (Handelslei 167).