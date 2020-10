Sociale kruidenier blaast vier kaarsjes uit: klanten en vrijwilligers krijgen cadeautje emz

08 oktober 2020

19u34 3 Zoersel De sociale kruidenier De NetZak in Zoersel heeft vier kaarsjes uitgeblazen. Ter ere van die verjaardag krijgen de klanten een zakje vol etenswaren cadeau. Schepen voor Sociale Zaken Cindy Van Paesschen (N-VA) kwam donderdagmiddag dan weer alle vrijwilligers met een geschenk belonen voor hun oeverloze inzet.

Eind september 2016 opende De NetZak haar deuren in het administratief centrum van de gemeente Zoersel. Het vierjarig bestaan ging ondanks de coronacrisis niet onopgemerkt voorbij. De Z-passers - inwoners met een beperkt inkomen die over een gemeentelijke kortingskaart beschikken - krijgen als bezoekers van de sociale kruidenier een zakje met plaatselijke producten, honing, yoghurt, peren, appelen, beschuiten, rozijnen en een feestelijk zakje pralinen cadeau. “We financieren dit met de Vlaamse subsidie voor Armoedebestrijding”, zegt Van Paesschen.

Maar ook aan de vrijwilligers had de schepen gedacht. Ze kregen een persoonlijk geschenkje. “Ik vind het belangrijk dat we ook hen eren, want zonder deze mensen zou er geen sprake kunnen zijn van een sociale kruidenier”, vertelt Van Paesschen.