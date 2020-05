Slechts twee coronabesmettingen in Monnikenheide: “Een bekroning voor onze zorgzaamheid” emz

05 mei 2020

17u29 0 Zoersel Slechts één bewoner en één personeelslid van zorgcentrum Monnikenheide in de gemeente Zoersel bleken besmet te zijn met het coronavirus. Ze vertoonden geen symptomen. In totaal werden 290 bewoners en medewerkers onlangs getest. Volgens directeur Johan Vermeeren is de opluchting groot. “We krijgen veel erkenning van de ouders”, vertelt hij.

De afgelopen zeven weken hebben de mensen met een fysieke of mentale beperking die verblijven in Monnikenheide, geen bezoek kunnen ontvangen als gevolg van de coronacrisis. Om een uitbraak te vermijden moesten de medewerkers er daarnaast voor zorgen dat er geen vermenging van groepen zou gebeuren. Dat heeft haar vruchten afgeworpen, want in het zorgcentrum werden vorige week slechts twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Bezoekmomenten

Met dat resultaat is Vermeeren enorm tevreden. “Het is een bekroning van onze stiptheid, zorgzaamheid en strikt respecteren van de maatregelen.” Ondanks het gebrek aan bezoek kunnen de bewoners volgens hem positief blijven. “Via de moderne technieken kunnen ze videobellen met hun familie. Daarnaast blijven heel wat activiteiten doorgaan, waardoor ze het niet ervaren als een saaie periode.”

Momenteel is het zorgcentrum volop bezig om bezoekmomenten voor te bereiden. “Zeker voor wie daar nood aan heeft, is dat belangrijk dat het mogelijk is en op een veilige manier gebeurt vanaf wanneer de hogere instanties het opnieuw toelaten. Verder hopen wij binnenkort ons dagcentrum en kortverblijf opnieuw te mogen opstarten. De cliënten beginnen daar blijkbaar naar uit te kijken, terwijl de ouders ervaren dat het een hele opdracht is om hun zorgbehoevende kinderen 24 op 24 uur thuis te hebben.”