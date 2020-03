Slachtoffers na homejacking wokrestaurant: “Gangsters dreigden ermee onze kinderen iets aan te doen”

Zoersel

Het gezin achter het wokrestaurant in de Eikenlaan in het Antwerpse Zoersel is nog aan het bekomen van de homejacking van zondagnacht . Drie volwassenen en drie kinderen werden uit hun slaap gewekt en gekneveld door een viertal onbekende mannen. Eén slachtoffer kreeg een slag in het gezicht met een pistoolkolf. “Ze dreigden ermee de kinderen iets aan te doen.”