Skaters in blijde verwachting van gloednieuw skatepark Ewoud Meeusen

23 november 2019

19u32 9 Zoersel De gemeente Zoersel zal in december starten met het langverwachte skateplein in Sint-Antonius. Dat komt in de Achterstraat achter het jeugdhuis JoeNiz. De officiële opening staat gepland voor de lente van 2020. Na lange tijd gaf de gemeente gehoor aan de skatende jeugd. “Wij zijn heel positief over het project, waarin we ook inspraak hadden”, vertelt skater Camilo ‘Massimo’ Donoso Villar (18) uit Sint-Antonius.

Als alles volgens plan verloopt, start de aannemer nog voor de feestdagen met de aanleg van een uitdagend skateparcours. Nu zakt de jeugd uit Zoersel voornamelijk af naar Westmalle, omdat het skateterrein aan het Sint-Antoniusplein zich in slechte staat bevindt. Het vorig Zoersels gemeentebestuur besliste al om een nieuw skateterrein aan te leggen. Die bouw sleepte lange tijd aan, hoewel de jeugd nood had aan een nieuwe plek. “Elke maand zie ik er nieuwe skaters bijkomen”, vertelt Camilo, die twee jaar geleden in de skatecultuur stapte.

Hindernissenparcours

Schepen van Jeugd Olivier Rul (Open Vld) besloot het project verder te zetten. Daarom ging Rul op zoek naar een nieuwe locatie. Het braakliggend terrein achter het jeugdhuis JoeNiz bleek perfect te zijn: centraal gelegen, maar toch afgelegen genoeg om overlast voor de buurtbewoners te beperken. Het skatepark zal een oppervlakte van 460 vierkante meter hebben. “Het is geen gewone skateramp, maar een vrij uniek betonnen hindernissenparcours. Iets wat we voordien alleen in Antwerpen of Turnhout konden vinden”, zegt Camilo. De skaters zullen obstakels als de ‘quarter’, ‘curb’, ‘pyramid bank’ en ‘poolcooping corner’ kunnen bedwingen.