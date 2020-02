Skatepark feestelijk ingewijd met ‘trick contest’ emz

12 februari 2020

12u06 0 Zoersel Op 22 februari zal de jeugdraad in samenwerking met de gemeente Zoersel zijn langverwachte skatepark genaamd ‘Turtle Yard’ openen. Ter die gelegenheid worden de skaters ook uitgedaagd tot een ‘trick contest’, waarbij ze hun beste kunstjes zullen boven halen op het betonnen parcours.

Reeds tien jaar geleden had de gemeente Zoersel plannen voor een nieuwe locatie voor de skatende jeugd. De skate-infrastructuur achter de kerk van Sint-Antonius was immers verouderd. Het idee groeide om achter jeugdhuis JoeNiz in de Achterstraat een skatepark aan te leggen. In november trad de schepen voor Sport en Jeugd Olivier Rul (Open VLD) in overleg met de jongeren. Eind december startten de werken voor een gloednieuw parcours met heel wat uitdagende obstakels. Midden januari was het betonnen skatepark gegoten.

Op zaterdag 22 februari nodigt de gemeente Zoersel en de jeugdraad alle skaters en andere jeugd uit voor de officiële opening. De gemeente en de jeugdraad voor een hapje en een drankje. Verder zal een Red Bull truck inclusief dj voorzien worden. Op die beats mogen de skaters hun beste tricks uit de kast halen.

De opening van het skateparcours ‘Turtle Yard’ vindt plaats op zaterdag 22 februari tussen 14 en 16 uur aan Achterstraat 22 achter jeugdhuis JoeNiz.