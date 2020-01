Skateparcours krijgt vorm: “De jongeren zijn niet te houden” emz

18 januari 2020

14u19 0 Zoersel In Sint-Antonius Zoersel is de basis voor het skatepark achter jeugdhuis Joeniz gelegd. Hoewel de officiële opening pas voor eind februari gepland staat, kwamen al heel wat jongeren het betonnen parcours uittesten: “Het is fantastisch. Wij zijn heel tevreden”, zegt skater Maxim Auwers (16).

Al tien jaar lang had de gemeente Zoersel plannen voor een nieuwe locatie voor de skatende jeugd: “De losse obstakels achter de kerk van Sint-Antonius waren verouderd. Een rondvraag bij de jeugd leerde dat er nog steeds een groot draagvlak was. Ik ben als schepen voor Sport en Jeugd dan gaan samenzitten met een werkgroep. Samen met een architect hebben we een plan uitgewerkt voor een uitdagend parcours. De jongeren hebben daarbij hun expertise en ervaring ingezet. Dit is het resultaat”, vertelt Olivier Rul (Open VLD).

Ook over de locatie is lang nagedacht. Uiteindelijk werd besloten het skatepark te bouwen achter jeugdhuis Joeniz: “Het skatepark ligt dichtbij de dorpskern, maar is tegelijkertijd ver van de bewoonde wereld, waardoor de omwonende burgers geen last hebben van gepraat of gelach ‘s avonds. Daarnaast zal het volk op het skatepark het jeugdhuis een duwtje in de rug geven. Verder is er sociale controle vanuit de sportkantine van volleybalclub Amigos”, licht Rul toe. De skatende jeugd bevestigt de tevredenheid: “Je moet beseffen hoe perfect de locatie is. We zitten hier aan het jeugdhuis en vlakbij de Colruyt”, verduidelijkt skater Maxim.

Een eigen plek

Hoewel het beton nog wat moet uitharden, stroomden de nieuwsgierige jongeren op vrijdagavond al toe: “Ze waren niet te houden”, zegt Rul. De skatende jeugd is in zijn nopjes dat ze eindelijk een eigen plek hebben: “Voor dit soort parcours moest je vroeger al naar Deurne gaan. Er zijn makkelijke stukken, maar ook heel moeilijke onderdelen. Het zal dus niet snel gaan vervelen. Je kan hier dus veel progressie maken”, klinkt het.

De komende maand zal de gemeente zorgen voor de afwerking: “Er komen nog zitbanken en vuilnisbakken bij. De grond rond het skateparcours zal worden opgeruimd en opgehoogd”, licht Rul toe. Voor de datum van de officiële opening is het nog even wachten: “Waarschijnlijk zal dat rond eind februari of begin maart zijn. We zullen ook samenzitten met de werkgroep om een skate-evenement met muziek en een receptie of feestje op touw te zetten”, besluit Rul.