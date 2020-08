Skateparcours krijgt drinkwaterfontein en PMD-vuilnisbak emz

18 augustus 2020

20u10 0 Zoersel De gemeente Zoersel laat een nieuwe PMD-vuilnisbak plaatsen aan het skateparcours in de Achterstraat. Binnenkort kunnen de skaters hun dorst lessen aan een drinkwaterfontein.

Na hun bezoek aan het skatepark laten de jongeren volgens de gemeente heel wat afval achter: blikjes, plastic drinkverpakkingen, papiertjes... Momenteel staat er enkel een vuilnisbak voor het restafval. Daar komt snel verandering in met een nieuwe PMD-vuilbak. “Dat moet het probleem al een stuk verhelpen. Zo zijn de sorteerregels alvast geen excuus om deze spullen op de grond te laten liggen”, klinkt het.

Drinkbus aanvullen

Daarenboven komt er in de nabije toekomst een drinkwaterfontein aan het skatepark. Die is ideaal om herbruikbare drinkbussen mee te vullen. Aan de kraan hangen is in tijden van corona echter niet de bedoeling. “We willen de jeugd aanmoedigen om water te drinken in plaats van frisdrank. Het is niet alleen gezonder, maar ook milieuvriendelijker. Wie toch zijn eigen drankje meeneemt, deponeert de verpakkingen in de PMD-vuilnisbak.” Die fontein zal wel pas vanaf volgend jaar effectief in gebruik zijn. Tot het einde van het jaar besloot Pidpa alle drinkfonteintjes in de provincie Antwerpen af te sluiten.

