Sint-Elisabethschool organiseert eigen kinderboekenbeurs in samenwerking met Jeukiboek Ewoud Meeusen

12 november 2019

18u20 4 Zoersel De Sint-Elisabethschool toverde dinsdagnamiddag haar refter om tot boekenbeurs. Daarvoor contacteerde de basisschool Jeukiboek uit Zedelgem (West-Vlaanderen), een boekhandel die zich specialiseert in lectuur voor kleuters, kinderen en jongeren: “Voor onze leerlingen is het van essentieel belang dat ze vaak genoeg lezen. Wij organiseren al 2 à 3 jaar in samenwerking met Jeukiboek vlak voor de drukke decemberperiode een boekenbeurs voor onze leerlingen, hun ouders en grootouders”, vertelt directeur Wim Vekemans.

De leerlingen van de Sint-Elisabethschool gaan ijverig op zoek naar hun favoriete boek. Zo ook Jack (11) uit het vijfde leerjaar: “Mijn lievelingsboek is ‘Papa bandiet’ van David Williams. Dat ga ik dan ook kopen. Naast misdaadboeken lees ik ook graag stripverhalen.” Voor Jack is lezen een wekelijkse ontspanning. Dat het boek nog steeds populair is, beaamt ook zaakvoerder van Jeukiboek Kris Kowlier, die in 2017 zijn laatste jeugdverhaal ‘De Wolvenroedel. De opstand van Lupos Falsumor’ uitbracht: “Een boek is en blijft een heel leuk geschenk. Volgens mij is voor kinderen een boek lezen en online gamen een en-en-verhaal. Wat de jeugd graag doet op het internet, vindt ook zijn weerslag in hun boekenkeuze.”