Sint-Antoniusbeuling van Butcher Bart: “Al lang niet meer ‘minderwaardig’, zelfs restaurants serveren het” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Toon Verheijen

31 augustus 2019

07u01 0 Zoersel Iedereen kent de traditionele beuling, maar Bart Van Dijck van de gekende zaak Butcher Bart in Sint-Antonius Zoersel doet er één keer per jaar toch iets speciaals mee. Zo speciaal zelfs dat hij er enkele jaren geleden al in slaagde ‘zijn’ Sint-Antoniusbeuling als streekproduct te laten erkennen. “Zeker in Sint-Antonius Zoersel leeft het feest rond de patroonheilige van de slager nog altijd”, zegt Van Dijck.

Beuling, de naamdag van Sint-Antonius en het feit dat de slagerij in Sint-Antonius Zoersel is gevestigd. De feestelijke beuling is er al decennia ingeburgerd, maar pas in 2014 werd die officieel erkend als streekproduct. “Op die naamdag verkopen ze aan de kerk nog altijd een varkenskop en pensen. Al decennia. En al jaren geven wij ook aan de parochie spek en pensen, die dan per opbod verkocht worden. Beuling mag daarbij ook niet ontbreken en dat bracht me op het idee om er toch iets mee te doen”, zegt Bart Van Dijck.

Recept

“Het basisrecept blijft hetzelfde: gekookt vlees, spek, brood, bloed, uien en een kruidenmengeling. Met de hoogdag in zicht voegen we daar dan ook nog appeltjes en rozijntjes bij en een geheimpje van de chef”, knipoogt de slager (al heeft hij eerder al eens verklapt dat er ook calvados zou in zitten, nvdr). “We vullen de worsten daarna af op 160 tot 180 gram. Vroeger kochten vooral mensen van Zoersel zelf onze beuling, maar tegenwoordig komen ze ook al van verder.”

Erg in trek

Beuling kun je altijd krijgen bij Butcher Bart en altijd vers gemaakt, maar de speciale Sint-Antoniusbeuling kun je normaal pas rond 17 januari krijgen. “Meestal beginnen de eerste vragen te komen na de feestdagen”, glimlacht Van Dijck. “En dat blijft dan duren tot begin februari. Je moet rekenen dat er in die periode toch makkelijk tachtig tot honderd kilogram over de toonbank gaat. Als er echt grote vragen komen, durven we ook nog wel eens iets extra maken. Wat we vooral merken, is dat beuling - en dan zeker die speciale Sint-Antoniusbeuling - erg in trek begint te raken. Mensen uit Zoersel bieden het graag aan als klein hapje als ze gasten over de vloer krijgen. Bovendien is beuling ook al lang niet meer ‘minderwaardig’. Zelfs in restaurants begint het stilaan zijn weg te vinden.”



