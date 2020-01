Seniorenraad op zoek naar nieuwe aanwinsten emz

10 januari 2020

20u36 0 Zoersel De gemeente Zoersel is op zoek naar geëngageerde zestigplussers om te zetelen in de seniorenraad van 1 april 2020 tot 31 maart 2023. De verkiezing vindt plaats op 31 januari 2020. Gemotiveerden kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester.

De seniorenraad is een belangrijk bestuursorgaan in de gemeente Zoersel. Ze adviseert het gemeentebestuur over uiteenlopende thema’s die senioren aanbelangen. Verder is ze ook op sociaal vlak belangrijk. De raad zet een seniorenweek, sportactiviteiten, infosessies en lezingen op touw. Ze beheert ook de viermaandelijkse seniorenkrant. Verder brengen de raadsleden een jaarlijks bezoek aan alle tachtigplussers.

Kandidaturen

Wie deel uit wil maken van de seniorenraad, kan zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter en penningsmeester. Dat kan tot en met maandag 20 januari via senioren@zoersel.be of 03 2980 0 00 (vragen naar Malou Schelfthout). De verkiezing van de nieuwe leden vindt plaats op vrijdag 31 januari om 14.00 uur in de Kapel (Handelslei 167, Zoersel).

