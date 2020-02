Senioren gooien de beentjes los op complimentenfuif emz

12 februari 2020

11u29 0 Zoersel Ook dit jaar organiseren de gemeenten Zoersel, Malle, Zandhoven, Brecht, Schilde, Schoten en Wijnegem een complimentenfuif voor senioren. In de Toverfluit in Halle-Zoersel zullen de senioren op Valentijn niet alleen schouderklopjes ontvangen, maar ook hun benen kunnen losgooien en leeftijdsgenoten ontmoeten.

Al verschillende jaren werken Zoersel, Malle, Zandhoven, Brecht, Schilde, Schoten en Wijnegem samen rond geestelijke gezondheid. In dat kader zetten de zeven buurgemeentes negen jaar geleden voor de eerste keer een seniorenfuif op touw. Voor de senioren is dat de ideale kans leeftijdsgenoten uit de buurt en omgeving te leren kennen. Aangezien dat concept een groot succes was, werd besloten er een traditie van te maken. Ook dit jaar zullen de senioren heel wat complimentjes ontvangen. Daarnaast zullen ze hun dansbenen kunnen losgooien op de deuntjes van de live-band ‘ENJOY’. Uiteraard is het ook de gelegenheid om te kunnen bijpraten met een drankje in de hand.

Busvervoer vanuit Brecht en Zandhoven

Brecht en Zandhoven zorgen voor gratis busvervoer vanuit hun gemeenten. Als u vanuit Brecht komt, dient u voor het busvervoer in te schrijven via Welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht, 03 330 11 20. Als u vanuit Zandhoven komt, dient u voor het busvervoer in te schrijven via Gemeentehuis Zandhoven, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, telefonisch 03 410 16 20 of per mail langs info@zandhoven.be.

De complimentenfuif vindt plaats op vrijdag 14 februari van 14 tot 18 uur in de Toverfluit (Kapellei 264, 2980 Zoersel). De inkom is gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening. Meer informatie en inschrijvingen via 03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be.

