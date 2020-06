Schepencollege fietst de zomer in met gloednieuwe tocht langsheen lokale producenten emz

27 juni 2020

10u04 4 Zoersel De gemeente Zoersel en Toerisme Zoersel hebben een nieuwe fietsroute ontwikkeld langsheen de korte keten en leuke ontspanningsplekjes in eigen dorp. De primeur was voor het college van burgemeester en schepenen zelf, die de toer ging uitproberen. “We brengen de lokale producenten op de hoogte dat er opnieuw een duurzame fietsroute is”, vertelt schepen voor Toerisme Olivier Rul (Open Vld).

Sinds 2006 is Zoersel een fairtrade gemeente. Eerlijk, duurzaam en lokaal consumeren zijn waarden die ze hoog in het vaandel draagt. Er bestond al wel een duurzame fietsroute in samenwerking met de gemeente Zandhoven, maar die raakte ondertussen iet of wat verouderd.

Toerist in eigen dorp

Door de coronacrisis is het belang van lokale handelaars en producenten in onze samenleving opnieuw de kop opgestoken. Daarenboven zal iedereen deze zomer meer dan ooit op de eigen streek aangewezen zijn. Dat is ook een doel van Toerisme Zoersel: toeristen uit eigen dorp trekken. Die twee factoren leidden tot het initiatief om de duurzame fietsroute in een fris jasje te steken. De toer in de vorm van een lus is 27 kilometer lang en passeert langs elf punten.

De fietstocht heeft een divers karakter. Qua natuur passeren de fietsers langs het Zoerselbos en de Vorse Beemden. Voor de kinderen is het op de route uitkijken naar de Dwergenbergen en het Dwergenbos, een avontuurlijke speelzone. De focus ligt toch wel op de lokale producenten. “We willen echt de korte keten in de kijker zetten”, zegt Rul. Zo komt de fietstocht onder meer langs de rundvee- en schapenboerderij met hoeveslagerij ‘t Zwarthof, kaasmakerij Den Haveraert en hoeve-ijs Den Achtersten Dries.

Vijftien geactualiseerde fiets- en wandelroutes

Naast die vernieuwde duurzame fietsroute heeft de gemeente Zoersel tien oudere fiets- en wandeltochten herbekeken en verbeterd. Daarnaast ontwikkelde Patrick Debaere van Toerisme Zoersel in samenwerking met gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA) vier fietstochten naar stadjes in de buurt: Herentals, Lier, Turnhout en Hoogstraten. Voor de themafolder werden de bijnamen van hun inwoners gebruikt: ‘Op weg naar... De Schapekoppen!’ voor Lier bijvoorbeeld.

De vier routes zijn dagtochten om met de fiets te doen. “Gegarandeerd kom je onderweg een terrasje tegen. En elk van die vier bestemmingen heeft ook een begijnhof. Het zijn echt interessante plaatsen om eens te bezoeken”, vertelt Debaere. De vier tochten vertrekken allemaal aan het Lindepaviljoen, dat in 2021 nog verder uitgebouwd wordt tot kloppend hart van het toerisme in Zoersel.

De nieuwe fietsroutes zijn binnenkort terug te vinden op de website van Toerisme Zoersel en vanaf dit weekend op papier te verkrijgen in het Lindepaviljoen (Oostmallebaan 15) in Zoersel.