Salphen staat te popelen voor volksfeest: “Salphenkermis is springlevend!” emz

16 januari 2020

19u40 0 Zoersel De inwoners van gemeentes Zoersel, Malle en omstreken maken zich op voor de jaarlijkse Salphenkermis, het grootste Antoniusfeest in heel Vlaanderen. Op zaterdag 18 januari vinden verschillende tradities als de verkoop van offergaven als varkenskoppen plaats: “En daarna is het de hele dag feest!”, zegt Harry Hendrickx, voorzitter van het Salphencomité.

In 1626 werd er in het gehucht Salphen op de grens van Zoersel en Oostmalle een kapel gebouwd ter ere van Antonius. Toen werd de bevolking geteisterd door een pestepidemie. De legende wil dat ongeveer 60 bewoners uit schrik daarvoor naar de heide op Salphen. Eén van de gevluchten was genoodzaakt zijn overleden kinderen daar te begraven. Ter herdenking van zijn kinderen richtte hij de kapel op, die in 1726 vergroot werd tot het huidige uitzicht. De kapel werd gewijd aan Sint-Antonius Abt. In de nis van het altaar staat dan ook een beeld van Sint-Antonius met zijn varken.

Volksfeest

Om de heilige Antonius te herdenken, organiseert Salphen dit jaar voor de 49ste keer wederom een legendarisch volksfeest. Dat gaat van start met een misviering om 10.00 uur aan de kapel. Daarna worden de heilige offergaven als varkenskoppen, kippen, haringen, kazen en jenever verkocht: “Daar komt toch steeds 500 à 600 man op af”, zegt Hendrickx. Nadien volgt de paardenwijding. Vervolgens wordt het Antoniusvuur aangestoken: “Iedereen krijgt daar van den Grooten Buurt dan een jeneverke”, licht Hendrickx toe.

In de namiddag is er een groot eetfestijn in drie verwarmde tenten met gerookte haring, pannenkoeken, varkenspoten, beuling, stoofvlees, mosselen: “Een mix van stemmige folklore, Bourgondische levensvreugde en uitbundige eenvoud”, klinkt het. De festiviteiten worden besloten met een boerenbal in twee tenten begeleid door orkesten.

De laatste editie?

Wie vreest dat dit de laatste Salphenkermis zal zijn, is mis: “Dat is een vervelende kwestie die zich ieder jaar voordoet. De helpende verenigingen wisselen gewoon af en toe. Dit jaar helpt de oud-leiding van KLJ Oostmalle in plaats van de Sint-Joris Gilde. Salphenkermis is springlevend!”, besluit Hendrickx.

De festiviteiten gaan door op Salphen aan de kapel van Sint-Antonius Abt. De toegang is overal en voor de ganse duur van de kermis gratis. In de kern van Salphen is er geen doorgaand verkeer. Vanuit Zoersel bereikbaar via de Salphensebaan, vanuit Wechelderzande via de Spuydreef.