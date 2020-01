Ruim aanbod aan whiskey én een goeie babbel: praatcafé The Rocks opent in Zoersel Dorp emz

30 januari 2020

19u23 38 Zoersel Zoersel Dorp is vanaf komende zaterdag een praatcafé rijker. Uitbaters Conny Vissers (55), haar zoon Joël Springael (29) en haar partner Sylvia Poelmans (30) uit Rijkevorsel willen met The Rocks een plek creëren waar twintigplussers zich thuis voelen. “We richten ons vooral op mensen die na een avondje uit eten nog niet naar huis willen gaan”, zegt Sylvia.

Voor de Zoerselaars is het aftellen geblazen naar aanstaande zaterdagavond. In het dorp opent immers een nieuw café de deuren. Het handelspand waar vroeger Brasserie Klein Zoersel gevestigd was, werd omgetoverd tot een praatcafé met een retro-interieur. Uitbaatster Conny was na 24 jaar gewerkt te hebben voor een grote firma, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daarbij kon ze rekenen op haar vriendin Sylvia. “Net als mijn moeder wilde ook ik iets nieuw in mijn leven. Ik ben dan als het ware mee in dit verhaal gerold”, zegt Joël.

Positieve reacties

Toen het handelspand in Zoersel Dorp vrijkwam, deed Conny met een poll een rondvraag of er nood was aan een nieuw praatcafé in Zoersel. “De reacties waren heel positief, omdat er in het dorp van Zoersel nog niets soortgelijks is”, vertelt Conny.

ROCKS The Vintage Lounge wil zich met zijn aanbod aan rum, gin en whiskey onderscheiden van andere cafés. Dat idee wordt op geslaagde wijze gecombineerd met lederen stoelen en een aparte lounge bestaande uit lederen fauteuils. “We zijn gegaan voor een stijl uit de jaren 80 en 90. Op die manier willen we vooral een iets oudere doelgroep bereiken”, zegt Sylvia.

Whiskeydegustaties

Het praatcafé zal ook whiskeydegustaties op aanvraag organiseren. “Die zullen dan plaatsvinden in onze aparte lounge”, klinkt het. Doorheen de dag biedt ROCKS The Vintage Lounge een koffie, pintje of frisdrank aan de dorstige klant. “In het weekend schuiven we de tafeltjes wel eens aan de kant om een feestje te bouwen, waarbij we ook regelmatig een DJ zullen uitnodigen”, licht Joël toe.

De uitbaters kijken alvast uit naar de opening. “Met al het volk dat we verwachten, denk ik wel dat ons gratis vat niet lang gaat lopen”, lacht Conny.

De opening van praatcafé ROCKS The Vintage Lounge vindt plaats op zaterdag 1 februari om 20 uur op Dorp 8 in Zoersel. Vanaf 22 uur zal DJ Bart voor dansplaatjes zorgen.

ROCKS The Vintage Lounge is doorheen de week geopend tussen 10 uur en 1 uur, uitgezonderd op maandag. Op weekenddagen blijft het praatcafé open tot 3 uur.