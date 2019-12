Rookies Sean en Dieter halen eindmeet oldtimerrally Maroc Challenge: “Schuin een zandduin afgegleden” Ewoud Meeusen

10 december 2019

15u50 4 Zoersel Sean Van Nuffelen (27) en Dieter Van Eyndhoven (27) uit Zoersel behaalden afgelopen zaterdag de finish van de oldtimerrally Maroc Challenge Winter Edition. Met hun Nissan ‘Patje’ Patrol van gOldentimers kwam het duo meermaals in de problemen. Desondanks reed het duo over de eindmeet, waardoor ze 1.440 euro ophaalde voor Feestvarken vzw: “We hopen de kindjes een fijne verjaardag te bezorgen”, vertelt Dieter.

De twee jongemannen uit Zoersel kunnen met veel trots terugkijken op hun prestatie. Hoewel ze voor de eerste keer deelnamen aan een off-road rally, slaagden ze erin de loodzware Maroc Challenge te volbrengen. De eerste dagen trotseerden ze in barre temperaturen het ruige, sneeuwrijke Atlasgebergte met hun oldtimer. Die kreeg al snel de bijnaam ‘Patje Patrol’: “He looks like shit, but he drives like hell!”, klinkt het bij Sean en Dieter in hun video-verslag. De eerste drie stages verliepen vlot ondanks het erbarmelijke, slijkerige parcours. Op de vierde dag begon de zwaarste uitdaging: Sean en Dieter moesten de zandduinen van de Marokkaanse Sahara overwinnen. Dat liep niet zonder slag of stoot.

Uitschuiver en gebroken ruit

De steile zandduinen dwongen vele deelnemers op de knieën: “We waren honderd meter aan het rijden en het was al bingo. Maar we hebben ons gelukkig kunnen losrijden”, zeggen Sean en Dieter. Op de vierde dag viel ook de assistentiewagen van Rudy Van Nuffelen, de zaakvoerder van gOldentimers, uit: “Ze hebben ons uit de duinen moeten komen slepen. Na het herstel in de garage hebben we nog wel ondersteuning kunnen bieden aan Sean en Dieter. Niet meer als 4x4, wel als 4x2. Maar dat ging nog wel”, vertelt Rudy.

Het avontuurlijk duo kwam nog verschillende malen vast te zitten in het losse zand. Toen een quad hen bij het beklimmen van een zandduin inhaalde en daarna op de helling stopte, moesten Sean en Dieter zijwaarts uitwijken. Daardoor begon de oldtimer van de duin af te glijden. De hand van Dieter raakte bijna het zand: “Dat was een heel spannend momentje waarbij we bezig waren met te overleven. Met de instructies van duinexperts zijn we er zelf in geslaagd uit de benarde situatie te geraken”, vertellen de oldtimerchauffeurs.

Op weg naar Erfoud kregen Dieter en Sean tijdens de vijfde stage te maken met brute pech: “Uit een vrachtwagen viel een lading stenen, waardoor onze voorruit verbrijzeld raakte. Er zat niets anders op terug naar de garage van de eerdere stop Zagora rijden”, vertellen ze. Door tijdverlies waren de jongemannen genoodzaakt een alternatieve route richting Erfoud te nemen. Dieter en Sean mochten de Maroc Challenge nog wel uitrijden, maar werden niet opgenomen in het klassement: “Jammer. We hadden die pech ook thuis op de snelweg kunnen hebben”, zegt Sean. Op zaterdag 7 december ontvingen Dieter en Sean na hun finish in Erfoud hun medaille van de Maroc Challenge. Zondag reden de oldtimers nog 600 kilometer door Marokko om in Nador met de ferry terug te keren naar Europa.

Missie geslaagd

Voor Sean en Dieter was de Maroc Challenge een geweldig belevenis: “Ik had niet verwacht dat Marokko zo veel te bieden heeft”, zegt Dieter. Voor het avontuur lieten Dieter en Sean zich sponsoren. Per kilometer die ze aflegden, kon iedere sympathisant een bedrag schenken. Dat zorgde voor een opbrengst van 720 euro. Het bedrijf gOldentimers van Rudy Van Nuffelen verdubbelde dat bedrag. Op die manier kan team gOldentimers 1.440 euro schenken aan vzw Feestvarken: “Missie volbracht!”, klinkt het bij Dieter en Sean.

De vlogs van de Maroc Challenge Winter Editie zijn te bekijken op de facebookpagina van gOldentimers.