Resultaten veertig coronatesten WZC De Buurt bekend: slechts één bewoner is besmet emz

10 augustus 2020

17u20 9 Zoersel Uit de veertig coronatesten op de bewoners en personeelsleden van het woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel blijkt dat één bewoner besmet is. Dat brengt de balans op vier besmettingen. De bewoners en personeelsleden die negatief testten, moeten over een elftal dagen wel nog een tweede test ondergaan.

Vorige week maandag testte twee personeelsleden positief. Allebei werkten ze vooral op woning Jukschot, een afdeling voor residenten met een lichamelijke zorgnood. Sinds hun test zitten ze thuis in quarantaine. Eén bewoner van de woning werd dinsdag al getest, omdat hij symptomen vertoonde. Die uitslag was positief.

Tweede test

Donderdag ondergingen 18 andere bewoners en 22 personeelsleden van Jukschot een coronatest. Slechts één bewoner testte positief. De twee bewoners verblijven momenteel op de eigen kamer in isolatie. Vrijdag ondergingen twee andere medewerkers, die ook nog nauw contact hadden met de bewoners op Jukschot, eveneens een coronatest. Die uitslag is negatief.

Wel moeten de bewoners en personeelsleden volgens de richtlijnen nog een tweede test doen. “Door de incubatietijd zou het kunnen dat ze later nog ziek worden”, verduidelijkt directeur Johan Herrebosch. De test zou ten laatste op 17 augustus afgenomen worden. Voorlopig wordt bezoek op afdeling Jukschot geweerd. Voor de andere woningen blijft de huidige bezoekregeling gelden.

Nood aan vrijwilligers

De strenge veiligheidsmaatregelen opgelegd door het Agentschap voor Zorg en Gezondheid zorgen in combinatie met de hittegolf voor heel wat extra werk in het woonzorgcentrum. “De gemeente, andere hulpverleners en de Eerstelijnszone hebben al hulp geboden. Dat is hartverwarmend.” Toch kan het rusthuis nog wat extra hulp gebruiken van vrijwilligers bij het reinigen en desinfecteren van het materiaal, het helpen onderhouden van de familiecontacten van de bewoners, boterhammen smeren, de waterronde en extra drankenronde. Zo kan het zorgpersoneel zich toeleggen op haar kerntaken.

Wie interesse heeft om het woonzorgcentrum De Buurt een handje hulp toe te steken, kan contact opnemen via Nancy.hermans@wzcdebuurt.be, 03 310 09 00. Zich kandidaat stellen als vrijwilliger kan ook via het Zoerselse vrijwilligerspunt op het nummer 04 92 25 82 36 of per mail naar vrijwilligerspunt@zoersel.be.