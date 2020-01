Resultaten DNA-onderzoek bevestigen vermoedens: drie doodgebeten schapen waren het werk van wolvin emz

31 januari 2020

10u59 3 Zoersel Tijdens de kerstperiode werd Zoersel opgeschrikt door drie doodgebeten schapen. Alle sporen wezen in de richting van een wolf. Dat werd vrijdag bevestigd door de resultaten van het DNA-onderzoek dat het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) uitvoerde. “De wolvin die in Zoersel passeerde, was afkomstig uit Duitsland. Waarschijnlijk gaat het om Noëlla”, zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het INBO.

De wolvin moet drie dagen lang in de regio van Zoersel verbleven hebben. Op zondagochtend 22 en maandagochtend 23 december trof hobbyist Dirk Bouwens in de Broekstraat telkens een dood schaap aan. Twee dagen nadien vond schapenhouder Bart De Breuker dan weer een van zijn schapen levenloos in zijn weide. In beide gevallen kwam het INBO langs om op een doodgebeten schaap DNA-stalen te nemen. Op vrijdag 31 januari werd de vermoedens bevestigd. “De schapen werden doodgebeten door een nieuwe wolvin die door Vlaanderen trok”, licht Van Muylem toe.

