Restaurantuitbaters serveren afhaalversie gerechten: "We willen onze kop niet in het zand steken"

15 maart 2020

21u41 84 Zoersel Ook de restaurantuitbaters delen door de coronacrisis in de klappen. Voorlopig mogen ze geen klanten ontvangen, maar wel nog gerechten leveren en laten afhalen. Daar spelen ook Zoerselse eethuizen creatief op in. Terwijl brasserie De Kadee een afhaalversie van haar volledige menu presenteert, biedt café-restaurant Het Boshuisje de passanten een hapje en drankje aan om mee te nemen. “We kunnen op veel sympathie van de wandelaars rekenen”, vertelt uitbater Donald Michiels.

Voor heel wat horeca-uitbaters en restaurantklanten was verwarring troef afgelopen zaterdag. “Velen van hen tastten in het duister. Wie mag in het weekend open blijven en wie niet? We staan onze middenstanders bij met de nodige uitleg. Verder denken we graag mee hoe ze toch nog een inkomen kunnen blijven hebben. Dat kan bijvoorbeeld met een ‘take away’. Al maken we wel duidelijk dat dat de komende dagen nog zou kunnen veranderen”, licht schepen voor Middenstand Olivier Rul toe (Open VLD).

Omdat de sportclubs stilliggen, begaven vele sportievelingen zich afgelopen zondag naar het Zoerselbos. Daar konden ze na een wandeling niet terecht in het rustieke interieur van Het Boshuisje, maar mochten ze bij de ‘Walk and Snack’ wel passeren voor een koffie voor onderweg of een hapje als garnaalkroketten en een frietje om mee te nemen. “Door het goede weer was er heel wat passage. Het initiatief wordt positief onthaald. We houden ons ook aan de afstandsvoorschriften. Verder bekijken we momenteel ook hoe we onze culinaire huisspecialiteiten kunnen leveren”, aldus uitbater Michiels.

De brasserie De Kadee op de Handelslei in Sint-Antonius gaat creatief om met de situatie. “We serveren eigenlijk alles zoals dat in het restaurant het geval was, maar dan in een meeneemversie. Terwijl we voordien vijf op zeven open waren, verkopen we nu zeven op zeven onze gerechten. We willen onze kop niet in het zand steken”, zegt mede-zaakvoerder Katrien Wauters. “Het is belangrijk dat de inwoners van de gemeente Zoersel lokaal bij de restaurants blijven kopen”, besluit Rul.